Наразі близько 65% мережі "Київстар" здатні працювати автономно до чотирьох годин у разі відключення електроенергії, наголосив Комаров на конференції Global Outlook: Fostering unity, передає interfax. Однак залишаються значні проблеми, зокрема, пов'язані з енергопостачанням.

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Енергетика – наш найбільший виклик. Ми прагнемо досягти шестигодинного резервування 30% мережі до середини 2025 року,

– заявив Комаров.

Глава компанії також розповів, що попередня спроба зробити 100% мережі "Київстар" автономною протягом чотирьох годин до 2023 року була невдалою через стратегічні помилки, такі як використання свинцево-кислотних акумуляторів, які виявилися погано пристосованими для роботи в умовах нестабільного енергопостачання в Україні.

"Свинцеві батареї не можуть впоратися з нерегульованими відключеннями, з якими ми стикаємося, коли електроенергії немає вісім годин, а потім вона з'являється лише на дві години. Їх продуктивність знижується при такій нестабільності", – пояснив Комаров.

Зараз "Київстар" замінює ці батареї, щоб забезпечити кращу резервну підтримку. Наразі компанія має близько 2 500 генераторів у своїй мережі і планує додати ще 1 000 для посилення енергетичної стійкості.

Комаров також зауважив, що "Київстар" дотримується вимог уряду, зокрема, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка вимагає, щоб базові станції працювали без зовнішнього живлення протягом 10 годин. Однак досягнення цієї мети пов'язане зі значними технічними та логістичними проблемами.

Досягти 10 годин у найближчому майбутньому нереально, але ми працюємо над тим, щоб досягти шести годин,

– сказав Комаров.

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Річ у тім, що кожна базова станція потребуватиме нових стійок електроживлення, часу та значних ресурсів, зазначає Комаров.

З огляду на те, що понад 15 000 таких майданчиків потребують оновлення, компанія очікує на тривалий і складний процес підвищення енергетичної стійкості.