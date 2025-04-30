Хакери атакували польські держреєстри та застосунок mObywatel

У Польщі зафіксували масштабну кібератаку на систему державних реєстрів. Атака спричинила збої в роботі ключових онлайн-сервісів, зокрема під час пікового навантаження у день подання податкових декларацій та заяв на соціальні виплати.

Що відбувається

Уранці 30 квітня Польща стала жертвою масштабної кібератаки на державну систему діловодства, зокрема державних реєстрів. Як повідомляє видання RMF24, хакери здійснили DDoS-атаку – метод, за якого величезна кількість запитів від шкідливих комп’ютерів одночасно спрямовується на сервери, тим самим перевантажуючи їх і виводячи з ладу, повідомляє 24 Канал.

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Попри те, що атаку врешті вдалося відбити, протягом майже години деякі онлайн-сервіси Польщі працювали з перебоями або взагалі були недоступними. Це торкнулося таких важливих функцій, як сплата податків, реєстрація автомобілів через систему CEPIK (Центральний реєстр транспортних засобів та водіїв), а також користування мобільним застосунком mObywatel.

Особливо критичним моментом стало те, що атака припала саме на 30 квітня – останній день подання податкових декларацій у Польщі. Окрім того, це був кінцевий термін для подачі заяв на програму грошової допомоги 800+ на новий сезон, а також для реєстрації на медичне тестування в межах програми «Профілактика 40+».

За словами журналістів RMF24, атака виглядала цілком навмисною та спланованою – зловмисники, особа або країна походження яких наразі не встановлені, навмисно завдали удару у найнапруженіший день для цифрової інфраструктури держави.

Наразі інцидент розслідують Кіберполіція Польщі та Агентство внутрішньої безпеки.

Судячи з того, що мова йде саме про DDoS-атаку, витоку даних, імовірно, не станеться. Цей метод не передбачає проникнення в систему, а лише спрямовує величезну кількість трафіку на той чи інший сайт або сервер, щоб він вийшов з ладу під навантаженням. Однак не можна виключати й якихось інших атак, які проводилися паралельно.