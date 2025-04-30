Що відбувається

Уранці 30 квітня Польща стала жертвою масштабної кібератаки на державну систему діловодства, зокрема державних реєстрів. Як повідомляє видання RMF24, хакери здійснили DDoS-атаку – метод, за якого величезна кількість запитів від шкідливих комп’ютерів одночасно спрямовується на сервери, тим самим перевантажуючи їх і виводячи з ладу, повідомляє 24 Канал.

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Попри те, що атаку врешті вдалося відбити, протягом майже години деякі онлайн-сервіси Польщі працювали з перебоями або взагалі були недоступними. Це торкнулося таких важливих функцій, як сплата податків, реєстрація автомобілів через систему CEPIK (Центральний реєстр транспортних засобів та водіїв), а також користування мобільним застосунком mObywatel.

Особливо критичним моментом стало те, що атака припала саме на 30 квітня – останній день подання податкових декларацій у Польщі. Окрім того, це був кінцевий термін для подачі заяв на програму грошової допомоги 800+ на новий сезон, а також для реєстрації на медичне тестування в межах програми «Профілактика 40+».

За словами журналістів RMF24, атака виглядала цілком навмисною та спланованою – зловмисники, особа або країна походження яких наразі не встановлені, навмисно завдали удару у найнапруженіший день для цифрової інфраструктури держави.

Наразі інцидент розслідують Кіберполіція Польщі та Агентство внутрішньої безпеки.

Судячи з того, що мова йде саме про DDoS-атаку, витоку даних, імовірно, не станеться. Цей метод не передбачає проникнення в систему, а лише спрямовує величезну кількість трафіку на той чи інший сайт або сервер, щоб він вийшов з ладу під навантаженням. Однак не можна виключати й якихось інших атак, які проводилися паралельно.