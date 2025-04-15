Маск і Цукерберг говорять зі світлофорів

Інцидент стався на вихідних поблизу резиденцій Маска й Цукерберга. Голосові сигнали були змінені так, щоб імітувати мільярдерів. В одному з відео, яке поширилося в TikTok, голос, схожий на Цукерберга, каже: "Це нормально – відчувати себе незручно, ніби після насилля, поки ми силоміць впроваджуємо штучний інтелект у кожну грань вашого свідомого досвіду. Я просто хочу запевнити вас, що вам не потрібно хвилюватися, тому що ви абсолютно нічого не можете зробити, щоб зупинити це", повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Це прямий натяк на те, як Meta разом з іншими компаніями нав’язує свою ШІ-платформу через нові інтерфейси.

Дивіться також Працівник міністерства DOGE Ілона Маска виявився колишнім хакером і контрабандистом

Інше аудіо говорило таке:

Привіт, це Ілон Маск. Ласкаво просимо до Пало-Альто, батьківщини інженерії Tesla. Ви знаєте приказку "за гроші щастя не купиш"? Я думаю, що це правда. Бог свідок, я намагався, але за них можна купити хіба що Cybertruck, і це відстій, чи не так?

Після паузи аудіозапис продовжується: "Чорт, я такий самотній".

Голосові файли були легко розпізнавані як штучні – зокрема, через відсутність характерного заїкання Маска. Але чимало користувачів у коментарях сприйняли ці записи за справжні, не зрозумівши, що це атака хакерів, а не офіційні записи, зроблені мільярдерами.

Влада міста заявила, що працює над проблемою. За їхніми словами, її повинні були усунути до понеділка, тож, імовірно, зараз уже все повернулося до попереднього стану.

Яка ж мета

Іронічно, що ті, кого світлофори пародіювали, навряд чи почують ці записи, оскільки пішки вони не ходять. Уражені системи належать до систем компанії Polara, яка постачає кнопки з голосовим супроводом, що підтримують Bluetooth-зв’язок. Злам подібної системи несе потенційну небезпеку для людей з порушеннями зору. Хоча всі необхідні сигнали залишилися, вставлені голоси можуть відволікати або вводити в оману.

У Пало-Альто нещодавно проходили протести проти Маска та Tesla через його політичну активність, яка зробила бренд токсичним для частини аудиторії. Попри переїзд головного офісу в Техас, інженерна база Tesla досі розташована в Пало-Альто – місті, де компанія й була заснована.

Ставлення до обох мільярдерів у США лишається здебільшого негативним. За даними Pew Research Center, понад половина американців не підтримує Маска, а 67% не сприймають Цукерберга. Маск має підтримку серед республіканців, які схвалюють його союз із Трампом. Цукерберга ж однаково не люблять як демократи, так і республіканці.