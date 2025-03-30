Лишилися без таксі, їжі та "Яндекса": у Росії масштабний збір у роботі популярних застосунків

Росіяни 30 березня бідкалися про масштабний збій у роботі популярних застосунків. Через це багато жителів країни-агресорки лишилися без таких послуг як доставлення їжі або замовлення таксі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми У роботі соцмережі X стався збій: сайт і застосунок доступні, але стрічка не оновлюється

Що відомо про масштабний збій у застосунках у Росії

Місцеві жителі по всій країні жаліються, що проблеми спостерігають у сервісів доставлення їжі та замовлення таксі, прокатів електросамокатів, а також стрімінгових та платіжних платформ.

Труднощі у роботі спостерігаються у ЦІАН (база з нерухомості у Росії), "Яндекс Музиці", "Яндекс Пей", "Яндекс Їжі", "Купер" (сервіс з доставлення продуктів), "Вкусно і Точка" (російський аналог McDonald's), "Магніта" та інших сервісів.



Збій у роботі застосунків у Росії 30 березня / Фото з російських телеграм-каналів

Масово користувачі повідомляють про збої в роботі сервісів "Яндекс". Не відкриваються сайти, застосунки з музикою та кіно.



"Яндекс" не працює в Росії 30 березня / Фото російських ЗМІ

Фіксує проблеми у російських онлайн-магазинах, сервісах доставлення їжі та платіжних сервісах і сайт Downdetector. Водночас причини, які могли призвести до такого масштабного збою наразі невідомі.