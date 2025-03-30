Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме В работе соцсети X произошел сбой: сайт и приложение доступны, но лента не обновляется

Что известно о масштабном сбое в приложениях в России

Местные жители по всей стране жалуются, что проблемы наблюдаются у сервисов доставки еды и заказа такси, прокатов электросамокатов, а также стриминговых и платежных платформ.

Трудности в работе наблюдаются в ЦИАН (база по недвижимости в России), "Яндекс Музыке", "Яндекс Пей", "Яндекс Еды", "Купер" (сервис по доставке продуктов), "Вкусно и Точка" (российский аналог McDonald's), "Магнита" и других сервисов.



Сбой в работе приложений в России 30 марта / Фото из российских телеграм-каналов

Массово пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов "Яндекс". Не открываются сайты, приложения с музыкой и кино.



"Яндекс" не работает в России 30 марта / Фото российских СМИ

Фиксирует проблемы в российских онлайн-магазинах, сервисах доставки еды и платежных сервисах и сайт Downdetector. В то же время причины, которые могли привести к такому масштабному сбою пока неизвестны.