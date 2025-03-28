Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector.

Интересно Кибератака на X: почему Маск обвиняет Украину и что известно о хакерах Dark Storm Team

Что известно о сбое работы в соцсети Х

Как пишут пользователи, в работе соцсети X произошел сбой. Сейчас сайт и приложение доступны, однако лента не обновляется. Также недоступна функция публикации.

По данным с сайта Downdetector, по состоянию на 20:55 было более 50,4 тысячи жалоб на работу соцсети Х, которой владеет Илон Маск. До этого за день сбоев в работе Х не было.



Сбой в работе соцсети Х 28 марта / Скриншот 24 Канала

В конце концов, по состоянию на 21:17 по киевскому времени, компьютерная версия соцсети Х и приложение стали работать. Пользователи снова могут публиковать посты и обновлять свою ленту.

В то же время, что именно стало причиной сбоев, и будут ли проблемы у пользователей в дальнейшем, представители Х пока не сообщали.

К слову, американский бизнесмен Илон Маск сообщал, что 10 марта на его соцсеть Х осуществили масштабную хакерскую атаку. Сбои в работе почувствовали десятки тысяч пользователей по всему миру.

Миллиардер обвинил в этой кибератаке Украину. Но впоследствии стало известно, что ответственность за нарушение работы соцсети взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team.