Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на владельца компании Х Илона Маска. Он сообщил, что к масштабной кибератаке на соцсеть X (бывший Twitter) могут быть причастны украинские IP-адреса.

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Украинские IP-адреса и кибератака на X

По его словам, атаковали систему с целью вывести ее из строя, однако причина инцидента осталась невыясненной.

Маск отметил, что была осуществлена массированная кибератака с адресов, расположенных в Украине. В то же время ответственность за нападение взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, которая ранее атаковала сайты в США, Украине, ОАЭ и Израиле.

К слову, 10 марта пользователи соцсети X жаловались на технические сбои в работе платформы. Маск предположил, что такую атаку могла осуществить большая скоординированная группа или даже целое государство.