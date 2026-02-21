Одного дня Земля знову стане гігантським суперконтинентом: як це буде і чи виживе людство

Континенти не залишаться розділеними назавжди. Через сотні мільйонів років вони знову можуть об'єднатися в єдиний масив суші, як це було мільйони років тому. Моделі показують, що така перебудова планети здатна докорінно змінити клімат і поставити під сумнів виживання багатьох видів – включно з людиною.

Яким може бути наступний суперконтинент?

Близько 200 мільйонів років тому Пангея почала розпадатися, сформувавши знайому нам карту світу. Проте тектонічні процеси не зупинилися. Сьогодні вчені розглядають чотири основні сценарії майбутнього об'єднання континентів, пише 24 Канал.

Наприклад, дослідження, опубліковане у журналі Geological Magazine у 2018 році, описує такі можливі нові континенти, як Новопангея, Пангея Проксима, Ауріка або Амазія. Усе залежить від того, які океани продовжать розширюватися, а які – закриватися.

Новопангея

У цьому сценарії Атлантичний океан продовжує збільшуватися, тоді як Тихий звужується через активні зони субдукції вздовж "Вогняного кільця". Саме тут відбувається близько 80 відсотків потужних землетрусів. Зрештою Америки віддаляться від Європи та Африки, а потім з'єднаються з Антарктидою. Після цього сформується гігантський масив – умовна "Новопангея".

Пангея Проксима

Модель передбачає подальше розширення Атлантичного та Індійського океанів. З часом виникнуть нові зони субдукції, які знову стягнуть континенти разом. У підсумку утвориться кільцеподібний суперконтинент із внутрішнім морем.

Ауріка

Гіпотеза, запропонована Жоау Дуарте з Лісабонського університету, припускає закриття і Тихого, і Атлантичного океанів. Індійський, як наймолодший, продовжить відкриватися. У такому разі всі континенти можуть зійтися вздовж екватора, сформувавши Ауріку. Клімат тут буде спекотнішим приблизно на 3 градуси Цельсія порівняно з сучасністю, а узбережжя нагадуватимуть тропічні регіони з кораловими рифами й дюнними системами.

Амазія

Ще один варіант – закриття Північного Льодовитого океану. Тоді майже всі континенти, крім Антарктиди, змістяться до Північного полюса. На протилежному боці планети сформується величезний океан.



Симуляції можливого вигляду Ауріки та Амазії / Зображення Geochemistry, Geophysics, Geosystems

Кліматичні наслідки – холод чи спека?

У 2021 році в журналі Geochemistry, Geophysics, Geosystems опублікували моделювання клімату для сценаріїв Ауріки та Амазії. Результати суттєво відрізняються.

Якщо утвориться Амазія, концентрація суші біля полюсів може порушити глобальну океанічну циркуляцію, яка переносить тепло від екватора. Це призведе до різкого похолодання і постійного льодового покриву на полюсах. Розширення крижаних щитів збільшить відбиття сонячного світла й посилить охолодження.

Ауріка, навпаки, означає тепліший і, ймовірно, сухіший світ. Але навіть тут екосистеми зазнають сильного тиску через конкуренцію за ресурси в умовах злиття біомів.

Невизначеність і фактор людини

Прогноз на 200 мільйонів років уперед неминуче містить велику частку невідомого. Майбутня рослинність, концентрація вуглекислого газу від вулканізму, роль аерозолів – усе це складно передбачити. До того ж залишається питання антропогенного впливу. Деякі вчені наголошують, що інтелект сам по собі не гарантує довгострокового виживання виду. Технологічний розвиток дає не лише інструменти адаптації, а й засоби самознищення.

Якщо людство хоче пережити геологічні цикли тривалістю 50 – 250 мільйонів років, йому доведеться підтримувати баланс із власною екосистемою. Інакше наступний суперконтинент може стати світом без нас.