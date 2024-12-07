Таких більше нема

Найбільш рідкісним мінералом на нашій планеті є кявтуїт. Було знайдено лише одне крихітне зернятко коричневого відтінку, що важить лише третину грама або 1,61 карата. На перший погляд, його можна сплутати з бурштином або топазом. Якийсь час його навіть вважали шеєлітом, однак після досліджень виявилося, що це повністю новий мінерал, якого досі не бачили. Його хімічна формула – BiSbO 4 , і він є антимонатом вісмуту, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Камінь був придбаний гемологом К'яу Ту в 2010 році у М'янмі, на ринку міста Чаунджі. Вважаючи його шеєлітом, він узявся за обробку своєї покупки, але коли завершив і огранив камінь, він зрозумів, що перед ним щось незвичайне.

Не маючи змоги співставити мінерал з чимось відомим, він відправив його до лабораторії Гемологічного інституту Америки (GIA) в Бангкоку, Таїланд. Там експерти зрозуміли, що мають справу з чимось, що ніколи раніше не зустрічалось у природі.

Це перший випадок у світі. Він не зустрічається в інших країнах,

– сказав Ту в інтерв'ю виданню The Myanmar Times у 2016 році.

Про сам камінь ми знаємо небагато. Він має насичений помаранчевий колір з червоним відтінком і білою прожилкою. Він також має порожнисті, трубчасті включення, які називаються прожилками, що утворилися під дією напруги зсуву, що свідчить про його природне утворення.

Геологи вважають, що він має, швидше за все, магматичне походження і був частиною звичайної вулканічної породи під назвою пегматит. Як і граніт, пегматит за складом нагадує фруктовий пиріг, у якому перемішані різні мінерали. У пегматиті, який дуже поширений в цьому регіоні, часто можна знайти великі кристали різних дорогоцінних каменів.

Сліди титану, ніобію, вольфраму та урану в кявтуїті узгоджуються з утворенням пегматиту. Крім того, лабораторні експерименти показують, що кристали вісмутового антимоніту утворюються при високих температурах, які відповідають температурам остигаючої магми.

Оскільки мінерал виявляється таким рідкісним, ймовірно, існують особливі обставини його утворення, але ми не знаємо, які саме.

Наразі кявтуїт не має ціни, оскільки оцінюється як безцінний. Другий за рідкістю дорогоцінний камінь у світі, мінерал під назвою паїніт, оцінюється від 50 000 до 60 000 доларів США за карат.

Єдиний відомий у світі шматок кявтуїту наразі зберігається в Національному історичному музеї округу Лос-Анджелес, тобто США. Крихітний камінь після обробки має розміри всього 5,8 на 4,58 на 3 міліметри.