Наукова спільнота ще не визначилася з остаточним терміном для цих порід, наповнених пластиком, і пропонує такі назви, як "пластистон", "пластигломерат", "пластикова іржа", "пластитар", "пластисан" та "антропоцини".

А тим часом Черговий технологічний прорив: нова оптична технологія обіцяє зробити ґаджети ще меншими

Попри відсутність консенсусу щодо номенклатури, дослідники одностайно наголошують на нагальній потребі подальшого вивчення цієї нової екологічної проблеми.



Камінь з вкрапленнями пластику / Фото American Chemical Society

На думку експертів, які вивчають утворення і поширеність пластикового каміння, ці аномальні об'єкти можуть формуватися в результаті різних процесів.

Спалювання пластикових відходів, відкладення пластику вздовж берегових ліній і витік нафти, що містить пластик, – все це визначено як фактори, що сприяють утворенню цих геологічних утворень.



Структура мінералів з вкрапленнями полімерів / Фото American Chemical Society

Звіти підтверджують знахідки пластикового каміння в багатьох країнах:

Бангладеш,

Бразилія,

Китай,

Гаваї,

Індія,

Італія,

Японія,

Перу,

Португалія,

Канарські острови,

Велика Британія.

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Склад пластикових полімерів у цих каменях є дзеркальним відображенням складу звичайних пластикових відходів, що акцентує на необхідності інтенсифікації досліджень і розробки стратегій, спрямованих на пом'якшення глобального пластикового забруднення водних середовищ.