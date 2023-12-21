Наукова спільнота ще не визначилася з остаточним терміном для цих порід, наповнених пластиком, і пропонує такі назви, як "пластистон", "пластигломерат", "пластикова іржа", "пластитар", "пластисан" та "антропоцини".
А тим часом Черговий технологічний прорив: нова оптична технологія обіцяє зробити ґаджети ще меншими
Попри відсутність консенсусу щодо номенклатури, дослідники одностайно наголошують на нагальній потребі подальшого вивчення цієї нової екологічної проблеми.
Камінь з вкрапленнями пластику / Фото American Chemical Society
На думку експертів, які вивчають утворення і поширеність пластикового каміння, ці аномальні об'єкти можуть формуватися в результаті різних процесів.
Спалювання пластикових відходів, відкладення пластику вздовж берегових ліній і витік нафти, що містить пластик, – все це визначено як фактори, що сприяють утворенню цих геологічних утворень.
Структура мінералів з вкрапленнями полімерів / Фото American Chemical Society
Звіти підтверджують знахідки пластикового каміння в багатьох країнах:
- Бангладеш,
- Бразилія,
- Китай,
- Гаваї,
- Індія,
- Італія,
- Японія,
- Перу,
- Португалія,
- Канарські острови,
- Велика Британія.
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Склад пластикових полімерів у цих каменях є дзеркальним відображенням складу звичайних пластикових відходів, що акцентує на необхідності інтенсифікації досліджень і розробки стратегій, спрямованих на пом'якшення глобального пластикового забруднення водних середовищ.