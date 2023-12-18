Нещодавнє дослідження свідчить про виявлення раніше небаченого спалаху, названого FRB 20220912A, дослідниками за допомогою телескопічної решітки Інституту SETI.

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Масив, що складається з 42 антен, які охоплюють Каскадні гори в Каліфорнії, спостерігав 35 спалахів від одного джерела протягом двох місяців. На відміну від попередніх FRB, які демонстрували повторювані патерни, це відкриття представило аномалію – падіння центральної частоти сплесків.

Попри вичерпні зусилля, команда не змогла визначити послідовний часовий патерн між кожним спалахом. Наукова співробітниця Інституту SETI Софія Шейх, провідна авторка дослідження, наголосила на важливості отриманих результатів, заявивши:

Ця робота є захоплюючою, оскільки вона забезпечує як підтвердження відомих властивостей FRB, так і відкриття деяких нових.

Наукова спільнота все ще бореться з проблемою точного визначення походження цих FRB. Одна з переважаючих теорій припускає, що ці сигнали можуть виходити від інтенсивно намагнічених залишків зорі, що колапсувала, випромінюючи радіохвилі, подібно до космічного маяка. Однак жодна з існуючих моделей не змогла всебічно пояснити всі спостережувані властивості FRB.

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Оскільки вчені продовжують розгадувати таємниці цих сигналів, кожне відкриття додає ще один рівень складності, акцентуючи на безмежності таємниць, які ховає від нас Всесвіт.