Будівництво лабораторії відбувалося у два етапи: перший етап був завершений у 2010 році, в результаті чого об'єм приміщення склав 4 000 кубічних метрів. Другий етап, розпочатий у 2020 році, завершився створенням об'ємної камери, еквівалентної приблизно 120 олімпійським басейнам.
А тим часом Науковців шокувала поведінка електричного струму в дивних металах
У лабораторії працюють команди фізиків, астрофізиків, космологів, геологів і медиків. Зокрема, медики, які працюють у підземному сховищі, виявили молекули, пристосовані до виживання в умовах низького радіаційного фону. Ці молекули мають значну цінність як потенційні молекулярні мішені для протиракової терапії.
Однак основним напрямком діяльності лабораторії Цзіньпіна залишається фізика, зокрема, дослідження темної матерії.
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Темна матерія, загадкова речовина, яка не має характеристик, що можна виявити в електромагнітному спектрі, вислизає від традиційних методів виявлення. Вчені оптимістично налаштовані, що унікальні умови Лабораторії Цзіньпіна посилять їхню здатність досліджувати і потенційно розкрити невловиму природу темної матерії.