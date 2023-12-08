Будівництво лабораторії відбувалося у два етапи: перший етап був завершений у 2010 році, в результаті чого об'єм приміщення склав 4 000 кубічних метрів. Другий етап, розпочатий у 2020 році, завершився створенням об'ємної камери, еквівалентної приблизно 120 олімпійським басейнам.

А тим часом Науковців шокувала поведінка електричного струму в дивних металах

У лабораторії працюють команди фізиків, астрофізиків, космологів, геологів і медиків. Зокрема, медики, які працюють у підземному сховищі, виявили молекули, пристосовані до виживання в умовах низького радіаційного фону. Ці молекули мають значну цінність як потенційні молекулярні мішені для протиракової терапії.

Однак основним напрямком діяльності лабораторії Цзіньпіна залишається фізика, зокрема, дослідження темної матерії.

Цікавий факт! Глибина об'єкта забезпечує надзвичайно низький рівень проникнення частинок з космосу, приблизно одну мільйонну порівняно з поверхнею Землі. Це дозволяє науковцям проводити високочутливі експерименти з мінімальним втручанням сторонніх "сміттєвих" явищ.

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Темна матерія, загадкова речовина, яка не має характеристик, що можна виявити в електромагнітному спектрі, вислизає від традиційних методів виявлення. Вчені оптимістично налаштовані, що унікальні умови Лабораторії Цзіньпіна посилять їхню здатність досліджувати і потенційно розкрити невловиму природу темної матерії.