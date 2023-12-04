Це дослідження – одне з перших у своєму роді. Воно моделює вплив різних рівнів штучної гравітації на мишей, що перебували на Міжнародній космічній станції (МКС).

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Результати

Хоча люди живуть і працюють на Міжнародній космічній станції (МКС) вже кілька десятиліть, глибші дослідження космосу стримуються як технологіями, так і можливостями людського тіла. Досі не розроблено жодного космічного корабля, здатного доставити людину на інші планети, а єдиним космічним тілом, яке відвідали земні мандрівники, є Місяць.

Починаючи з місячних місій епохи "Аполлона", дослідження космосу в 21 столітті набуває нових масштабів. Програма "Артеміда" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має на меті стати сходинкою у дослідженні Сонячної системи, а перші кроки передбачають присутність на Місяці. Крім того, програма Starship компанії SpaceX, яка зараз розробляється в Техасі, ставить за мету регулярні польоти на Марс.

Щоб здійснити марсіанську подорож, майбутнім космічним мандрівникам доведеться мати справу з суворими умовами космічного простору. Люди еволюціонували, щоб жити на Землі, і деякі обмеження для дослідження далекого космосу включають жорстку радіацію, присутню безпосередньо за межами Землі, і тривалий вплив невагомості. Невагомість впливає на людські м'язи, кісткову масу та інші частини тіла.

Нові дані, зібрані дослідниками з Гарвардської медичної школи та Університету Род-Айленда, показують, що деякі з цих ефектів можна пом'якшити. Дослідження полягало в тому, що 12-тижневі дорослі миші піддавалися впливу невагомості, гравітації 0,33G, 0,67G або 1G в центрифугах протягом 30-денної місії на МКС. Водночас 12 мишей були поміщені в аналогічні умови на Землі. Після завершення періоду дослідження було виміряно масу тіла мишей та силу зчеплення кісток. Потім їх піддали евтаназії та препарували, щоб оцінити стан їхніх м'язів.

Однією з кісток в організмі людини, яка найбільше страждає від невагомості, є стегнова кістка. Це несуча кістка, і сила тяжіння людського тіла надає їй міцності. Сучасні дослідження показують, що для стегнових кісток мишей штучна гравітація, подібна до гравітації Марса (0,33 змодельована проти 0,38 реальної), призвела до збільшення мінеральної щільності стегнової кістки.

Крім того, відсоток втрати сухої м'язової маси був найнижчим у піддослідних з гравітацією 0,33G, а згідно з анотацією дослідження, вологість литкового і підошовного м'язів була вищою у мишей з гравітацією 0,33G, ніж у мишей, які перебували в умовах невагомості. Литковий м'яз — це триголовий м'яз гомілки, а підошовний м'яз також покриває верхню частину гомілки. Як і стегнові кістки, це також м'язи, що несуть вагу.

Дослідники використають ці дані, щоб зробити висновок, що, можливо, вплив штучної гравітації через центрифугу може допомогти зменшити шкоду для м'язів. Але чи буде те ж саме стосуватися людей, ще належить дослідити.