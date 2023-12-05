Розширення Всесвіту, за яким спостерігав астроном Едвін Габбл, демонструє, що галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю, пропорційною їхній відстані. Для розрахунку цієї швидкості вчені покладаються на постійну Габбла-Леметра, фундаментальний параметр космології.

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Загадкові розбіжності

Нещодавні спостереження виявили розбіжність у значеннях постійної Габбла при вивченні віддалених регіонів і ближчих небесних тіл, таких як наднові. У віддалених регіонах швидкість вимірюється на рівні 244 000 кілометрів на мегапарсек, тоді як ближче до Землі вона становить майже 264 000 км/год на 1 Мпк відстані.

Альтернативна теорія гравітації

Дослідники з Боннського університету та Університету Сент-Ендрюса припускають, що розташування Землі в області матерії з низькою щільністю, оточеній бульбашкою з більш високою щільністю, може пояснити спостережувані розбіжності. Гравітаційні сили цієї оболонки впливають на галактики, змушуючи їх рухатися швидше, ніж очікувалося*.

Це важливо. Традиційна космологічна модель не пояснює такі варіації густини, оскільки вважає, що таких бульбашок не існує. Однак, якщо нещодавні спостереження підтвердяться, це може дати просте пояснення різним значенням постійної Габбла.

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Астрономи зі Сполучених Штатів проводили спостереження, змінюючи траєкторію світла від далекої наднової зорі до Землі. Це дозволило їм обчислити нове значення постійної Габбла, що дає змогу по-новому поглянути на розширення Всесвіту. Майбутні подібні спостереження обіцяють розгадати причини існуючих розбіжностей в оцінці цього важливого космологічного показника.