Виявлена за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) у 2020 році, система HD 110067 була має унікальний орбітальний "резонанс". Екзопланети, що обертаються навколо місцевої зорі, демонструють синхронізовані орбіти в точних співвідношеннях.

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Співавтор дослідження Рафаель Ліке (Rafael Lique) з Чиказького університету заявив:

Ми вважаємо, що лише близько одного відсотка всіх систем перебувають у резонансі, і ще менше демонструють ланцюжок планет у такій конфігурації. Він показує нам первозданну конфігурацію планетної системи, яка збереглася недоторканою.

Загадковий космічний танок

Перші чотири планети підтримують резонанс 3:2, коли найвіддаленіша планета проходить три орбіти за той час, коли сусідня планета проходить дві. Дві крайні планети, тим часом підтримують резонанс 4:3, створюючи ритмічний небесний балет.

Подальші спостереження стали можливими за допомогою супутника Characterizing Exoplanets Satellite (CHEOPS) від Європейського космічного агентства (ESA). Третя планета з 20-денною орбітою закріпила резонанс 3:2, що дозволило дослідникам відкрити інші три планети з орбітами 31, 41 і 55 днів.

Попри хаотичність, яка зазвичай асоціюється з формуванням планет, HD 110067 зберігала свою крихку рівновагу протягом мільярдів років. Гравітаційні сили між планетами, кожна з яких впливає на іншу, утримують систему на місці. Відкриття піднімає питання про фактори, які могли б порушити цю небесну гармонію, такі як пролітаюча зірка, зіткнення планет або невблаганний плин часу.

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Оскільки астрономи продовжують ретельно вивчати це космічне диво, є надія, що подальші спостереження проллють світло на механізми, які зберегли цю рідкісну конфігурацію протягом століть. Це відкриття не лише розширює наше розуміння планетних систем, але й підкреслює неминущу красу складної хореографії Всесвіту.