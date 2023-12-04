Дослідження було зосереджено на Utopia Planitia, великій рівнині в північній півкулі Марса, де перебував "Чжуронг". Використовуючи передові радіолокаційні технології, марсохід виявив 16 "багатокутних клинів", заглиблених приблизно на 10,6 метра під поверхнею на площі, що охоплює 1,94 квадратних кілометрів. Це перший випадок використання георадара для вивчення цих утворень на Марсі.

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Що відомо про виявлені структури

Хоча точні механізми утворення полігонів залишаються невизначеними, дослідники з Китайської академії наук (CAS) припускають, що вони могли бути створені циклами замерзання-відтавання, подібними до процесів, які спостерігаються на Землі взимку і навесні.

У новому дослідженні проведеному на основі отриманих даних, припускається, що ці полігони, ймовірно, виникли в пізній гесперійський – ранній амазонський періоди, між 3,7 і 2,9 мільярдами років тому, що означає наявність води в цьому регіоні у той період.

Нові важливі дані

Нещодавні дані "Чжуронга" ще більше підкріпили віру в те, що в минулому на Марсі існували значні водойми, можливо, навіть 400 000 років тому. Попередні відкриття марсохода також вказували на значні повені на Марсі, які потенційно могли сприяти утворенню шарів під поверхнею Utopia Planitia, де були виявлені полігональні структури.

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Нагадуючи земний феномен "візерунчастого ґрунту", ці марсіанські полігони є потенційним доказом того, що на Марсі колись було багато води і, відповідно, можливо, існувало стійке життя. Ці знахідки сприяють подальшим науковим дослідженням, спрямованим на розгадку геологічної та гідрологічної історії Марса.