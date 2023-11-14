Що сталося

Причиною перерви у комунікаціях є наше Сонце, а точніше явище під назвою сонячне з'єднання, коли Земля і Марс знаходяться по різні боки зорі, через що радіосигнали фактично зіштовхуються з нею, не доходячи до марсоходів. Ба більше, NASA каже, що надсилати команди роверам зараз узагалі може бути ризиковано, оскільки за певного положення перешкоди від Сонця можуть мати згубний ефект, призводячи до "несподіваної поведінки".

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Пауза розпочалась у суботу і триватиме до 25 листопада. Сонячне з'єднання Марса відбувається кожні два роки, і хоча марсоходи зможуть надсилати базові дані про стан "здоров'я" додому протягом більшої частини періоду, вони будуть повністю мовчати протягом двох днів, коли Сонце закриє Марс на 100 відсотків.

Марсоходи та орбітальні апарати продовжуватимуть збирати обмежені дані під час двотижневої паузи, але, судячи з усього, не рухатимуться.



Марсохід NASA Perseverance сфотографував цей вид на місце, де він буде припаркований на кілька тижнів під час сонячного з'єднання / Фото NASA/JPL-Caltech

Усе це означає, що марсоходи Perseverance і Curiosity, гелікоптер Ingenuity, розвідувальний орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, а також орбітальні апарати Odyssey і MAVEN на деякий час будуть залишені насамоті. Їхні бортові прилади надішлють зібрану за два тижні інформацію вже коли планети перейдуть у більш зручне положення.

Команда NASA каже, що витратила місяці на підготовку до цієї перерви, складаючи списки справ для всіх апаратів.