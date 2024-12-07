Таких камней больше нет

Наиболее редким минералом на нашей планете является кявтуит. Было найдено лишь одно крошечное зернышко коричневого оттенка, что весит всего треть грамма или 1,61 карата. На первый взгляд, его можно спутать с янтарем или топазом. Какое-то время его даже считали шеелитом, однако после исследований оказалось, что это полностью новый минерал, которого до сих пор не видели. Его химическая формула – BiSbO 4 , и он является антимонатом висмута, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Смотрите также Ученые открыли совершенно новый вид камней и их это очень смутило

Камень был приобретен гемологом Кьяу Ту в 2010 году в Мьянме, на рынке города Чаунджи. Считая его шеелитом, он взялся за обработку своей покупки, но когда завершил и огранил камень, он понял, что перед ним что-то необычное.

Не имея возможности сопоставить минерал с чем-то известным, он отправил его в лабораторию Геммологического института Америки (GIA) в Бангкоке, Таиланд. Там эксперты поняли, что имеют дело с чем-то, что никогда ранее не встречалось в природе.

Это первый случай в мире. Он не встречается в других странах,

– сказал Ту в интервью изданию The Myanmar Times в 2016 году.

О самом камне мы знаем немного. Он имеет насыщенный оранжевый цвет с красным оттенком и белой прожилкой. Он также имеет полые, трубчатые включения, которые называются прожилками, образовавшиеся под действием напряжения сдвига, что свидетельствует о его естественном образовании.

Геологи считают, что он имеет, скорее всего, магматическое происхождение и был частью обычной вулканической породы под названием пегматит. Как и гранит, пегматит по составу напоминает фруктовый пирог, в котором перемешаны разные минералы. В пегматите, который очень распространен в этом регионе, часто можно найти крупные кристаллы различных драгоценных камней.

Следы титана, ниобия, вольфрама и урана в кявтуите согласуются с образованием пегматита. Кроме того, лабораторные эксперименты показывают, что кристаллы висмутового антимонита образуются при высоких температурах, которые соответствуют температурам остывающей магмы.

Поскольку минерал оказывается таким редким, вероятно, существуют особые обстоятельства его образования, но мы не знаем, какие именно.

На данный момент кявтуит не имеет цены, поскольку оценивается как бесценный. Второй по редкости драгоценный камень в мире, минерал под названием паинит, оценивается от 50 000 до 60 000 долларов США за карат.

Единственный известный в мире кусок кявтуита сейчас хранится в Национальном историческом музее округа Лос-Анджелес, то есть США. Крошечный камень после обработки имеет размеры всего 5,8 на 4,58 на 3 миллиметра.