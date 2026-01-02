Нас чекає світ без екранів: що їх замінить і як готуються техногіганти

Кремнієва долина масово відмовляється від екранів замінюючи їх на іншу технологію майбутнього – аудіоінтерфейс. Чимало компаній вже в розпалі цих змін, а серед них і OpenAI – лідер у сфері штучного інтелекту завдяки своєму сервісу ChatGPT. Компанія OpenAI об'єднує зусилля своїх найкращих інженерів та дослідників для створення персонального пристрою, де головним інтерфейсом стане звук, а не екран.

Нова технологія змінить те, як люди взаємодіють зі штучним інтелектом у повсякденному житті й OpenAI вже готується до цього працюючи над своєю новою моделлю, яка звучатиме природніше, розповідає 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Яким буде світ без екранів та що готує OpenAI?

Протягом останніх двох місяців OpenAI реорганізувала свої підрозділи з розробки продуктів та досліджень для повного оновлення аудіомоделей. Це є етапом підготовки до випуску персонального пристрою, орієнтованого на звук, який має з'явитися приблизно через рік.

Але вже нова модель, запланована на початок 2026 року, буде звучати значно природніше. Вона зможе адекватно реагувати на перебивання під час розмови та навіть говорити одночасно з користувачем, що є недоступним для сучасних систем.

До розробки апаратного забезпечення OpenAI залучила колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва. Його фірма io була придбана у травні за 6,5 мільярдів доларів. Айв бачить у звукових інтерфейсах можливість виправити недоліки сучасних ґаджетів і зменшити цифрову залежність.

Що відбувається у технологічні галузі?

Ці зміни не просто примха компанії – вони відображають загальногалузевий тренд у бік відмови від домінування екранів.

Розумні колонки вже стали звичним явищем у понад третині домівок США. за даними TechnAvio.

Meta впровадила у свої окуляри Ray-Ban систему з п'яти мікрофонів, яка допомагає краще чути співрозмовника у шумних приміщеннях.

Google експериментує з форматом аудіооглядів для результатів пошуку, а Tesla інтегрує чат-бота Grok у свої авто для голосового керування навігацією та клімат-контролем.

Подібні ідеї намагаються реалізувати й стартапи, хоча й з різним успіхом. Проєкт Humane AI Pin натрапив на труднощі після витрати сотень мільйонів доларів, а кулон Friend AI викликав суперечки щодо приватності.

Попри це, у 2026 році очікується поява розумних перснів від компанії Sandbar та засновника Pebble Еріка Мігіковскі. OpenAI також планує розвивати цілу родину пристроїв, серед яких можуть бути окуляри або колонки без екранів, що виконуватимуть роль повноцінних компаньйонів.