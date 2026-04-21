ШІ заполонив один з найбільших стрімінгів – майже половина нових треків там штучні

Стрімінговий сервіс Deezer повідомив, що майже половина всіх нових треків на платформі створюється штучним інтелектом. Водночас така музика майже не набирає прослуховувань, що підкреслює розрив між обсягом контенту і реальним інтересом аудиторії.

Deezer оприлюднив нові дані про стрімке зростання музики, створеної штучним інтелектом. За оцінками платформи, такі треки вже становлять близько 44% усіх щоденних завантажень. У середньому це приблизно 75 тисяч нових композицій щодня, що свідчить про різке прискорення виробництва контенту. Про це пише Ubergizmo.

Чому AI-музики стає більше, але її мало слухають?

Основним драйвером цього зростання стали генеративні сервіси на кшталт Suno та Udio, які дозволяють швидко створювати музику без участі людини. Завдяки таким інструментам ринок буквально заповнюється новими треками, створеними алгоритмами.

Попри це, реальна зацікавленість слухачів залишається низькою. За статистикою Deezer, AI-композиції забезпечують лише від 1% до 3% усіх прослуховувань. Це означає, що більшість користувачів і далі віддає перевагу музиці, створеній людьми.

Щоб захистити свою екосистему, платформа почала активно обмежувати вплив такого контенту. Deezer виключає AI-треки зі своїх рекомендаційних алгоритмів і редакційних плейлистів. Крім того, компанія запровадила політику демонетизації – автори подібного контенту не отримують доходу від прослуховувань.

Такі заходи спрямовані на боротьбу з так званим стрімінг-фродом. Йдеться про схеми, коли зловмисники використовують ботів для накрутки прослуховувань AI-музики і отримання роялті.

Зростання частки AI-контенту відбувається дуже швидко. Якщо у 2025 році він становив близько 28% усіх завантажень, то вже на початку 2026 року перевищив 40%. Deezer при цьому залишається однією з небагатьох платформ, яка відкрито маркує і відстежує музику, створену штучним інтелектом.

Як пише Music business worldwide, раніше цього року сервіс уже проводив масштабну кампанію демонетизації після того, як виявив велику кількість AI-треків, пов’язаних із шахрайськими схемами заробітку.

Ситуація на ринку показує чіткий контраст. З одного боку, обсяг контенту, створеного ШІ, швидко зростає і вже домінує за кількістю. З іншого – інтерес слухачів і далі зосереджений на музиці, створеній людьми. Це створює новий виклик для індустрії, яка змушена балансувати між технологічними можливостями і підтримкою авторів.