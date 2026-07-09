Космічні сили США тепер мають особливу зброю для глушіння супутників противника

Космічний простір перестає бути лише зоною спостереження, перетворюючись на активний театр бойових дій, де головною зброєю стають не ракети, а невидимі випромінювання. Новітні розробки американських військових дозволяють вимикати орбітальні апарати противника, не залишаючи на них жодної подряпини.

Що таке система Meadowlands?

Космічні сили США офіційно прийняли на озброєння одну зі своїх перших публічно визнаних наступальних систем – комплекс Meadowlands. Ця зброя здатна вражати ворожі супутники спрямованими пучками електромагнітного випромінювання, що призводить до повного порушення їхнього функціонування без фізичного руйнування конструкції. Про це пише видання Space.com.

Розробкою Meadowlands займалася компанія L3Harris, створивши систему електромагнітної боротьби, що має на меті порушити, заборонити або погіршити використання противником електромагнітного спектра. На практиці це означає, що ворожий супутник, потрапивши під дію променя, фактично "замовкає": він втрачає здатність передавати дані або отримувати команди від наземних центрів управління.

Важливою особливістю системи є так званий "зворотний ефект" – обладнання противника не знищується назавжди, а лише тимчасово блокується. Це дозволяє уникнути утворення космічного сміття, яке могло б загрожувати іншим апаратам на орбіті.

Конструкційно Meadowlands виглядає як велика антена, встановлена на колісній основі. Така мобільність дозволяє перекидати комплекс як наземним транспортом, так і за допомогою великих вантажних літаків у будь-яку точку планети. Це дає можливість оперативно розгортати зброю в районах, над якими пролітають або перебувають у стаціонарній позиції супутники противника.

Постійні інвестиції Космічних сили США в системи електромагнітної боротьби, програмне забезпечення та передову підготовку є критично важливими для сучасної війни,

– прокоментував полковник Космічних сил США Анджело Фернандес, який очолює підрозділ Mission Delta 3 – Space Electromagnetic Warfare.

Серйозність намірів Пентагону щодо цієї технології підтверджують цифри: у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік Космічні сили попросили майже 460 мільйонів доларів на розвиток Meadowlands, включаючи витрати на підтримку та навчання персоналу. Така фінансова увага пояснюється тим, що подібні системи вже довели свою ефективність у реальних конфліктах.

Зокрема, Космічні сили повідомили, що можливості електромагнітної боротьби відіграли центральну роль у червні 2025 року під час операції Midnight Hammer, коли американські військові атакували ядерні об'єкти в Ірані.

Під час тієї операції фахівці з електромагнітної боротьби змогли створити "зону тиші", що дозволило американським бомбардувальникам безпечно входити в повітряний простір противника та виходити з нього. Блокування зв'язку ворога фактично паралізувало його систему попередження та реагування. Аналогічні методи застосовували і під час операції Epic Fury у квітні 2026 року.

У перший день операції Epic Fury один із наших фахівців керував плануванням і виконанням інтенсивних космічних електронних ударів для Центрального командування США,

– додав генерал Ченс Зальцман, командувач космічними операціями, під час свого виступу на щорічному космічному симпозіумі.

Попри те, що Космічні сили США були створені лише у 2019 році, вони активно розвивають напрямок, який військові називають "орбітальною війною". Супутники спостереження та зв'язку сьогодні є нервовою системою будь-якої сучасної армії, тому здатність вимкнути ці канали стає однією з найбільш затребуваних військових технологій у світі.