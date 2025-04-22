Міністерство юстиції Трампа погрожує науковим журналам, бо чиновникам не подобаються публікації

Адміністрація Трампа знову атакує наукову спільноту. Цього разу під прицілом опинилися наукові журнали. Прокуратура надсилає їм листи з натяками на заангажованість і дезінформацію, ставлячи під сумнів редакційну незалежність та свободу слова. Що відбувається і що кажуть фахівці?

Мін’юст залякує науковців

Міністерство юстиції США надіслало листи з погрозами щонайменше трьом науковим виданням, серед яких медичний журнал CHEST, що спеціалізується на пульмонології. У листах редакції звинувачують у "заангажованості", розповсюдженні "дезінформації" та впливі спонсорів на зміст публікацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Автор одного з таких листів – виконувач обов’язків прокурора округу Колумбія Едвард Р. Мартін-молодший, якого відкрито називають лояльним ставлеником нового президента. Він уже прославився тим, що публічно назвав себе "адвокатом Трампа" і пообіцяв "боротися за його лідерство", зокрема проти тих, хто "не ставить Америку на перше місце".

У своєму листі до головного редактора журналу CHEST, доктора Пітера Маццоне, Мартін стверджує, що медичні журнали "мають позицію", яку просувають нібито через рекламу чи спонсорство, і вимагає відповіді на низку питань. Серед них: як видання визначає дезінформацію, як повідомляє про вплив спонсорів на публікації, чи приймає "конкуруючі точки зору", яку роль відіграють державні органи у змісті статей і як редакція реагує на звинувачення в упередженості.

Журнал CHEST підтвердив отримання листа, наголосивши, що його зміст був оприлюднений без згоди редакції. У своїй офіційній заяві видання підкреслило прихильність до редакційної незалежності та високих стандартів наукової етики, посилаючись на керівні принципи ICMJE та COPE. Американський коледж пульмонологів – видавець журналу – також підтримав редакцію.

Подібні листи отримали ще два видання, назви яких наразі не розголошують. Реакція на це не забарилася – наукова спільнота обурена. Адам Гаффні, лікар-пульмонолог і реаніматолог з Массачусетсу, назвав це "тонко замаскованим антинауковим політичним шантажем". Дж. Т. Морріс, юрист Фонду захисту індивідуальних прав, заявив, що дії прокурора є зловживанням владою:

Коли прокурор Сполучених Штатів використовує повноваження свого офісу для переслідування медичних журналів через їхній зміст і редакційні процеси, він не виконує свою роботу, не кажучи вже про дотримання своєї конституційної присяги. Він зловживає своїми повноваженнями, щоб спробувати обмежити свободу слова,

– сказав Морріс, який також посилається на Першу поправку до Конституції США, яка в цьому випадку порушується, якщо уряд намагається диктувати, що має з’являтися в медичних журналах.

Цей епізод – лише частина ширшої кампанії, яку розгорнула адміністрація Трампа проти академічної науки. Під прикриттям політики "ефективності уряду" (DOGE), Трамп зупинив фінансування сотень дослідницьких проєктів, включно з тими, що стосуються раку та хвороби Альцгеймера. Було заморожено всі гранти Національного наукового фонду США, а також скасовано контракти на мільярди доларів. Формулювання заявок перевіряли на наявність так званого "пробудження" і понять, пов’язаних із DEI (різноманітність, справедливість, інклюзія).

Термін "Woke", що перекладається як "Пробудження", наразі став здебільшого зневажливим і означає сукупність усього, що стосується питань гендеру і боротьби за права людей. З'явившись початково як позначення уважності до расової упередженості та дискримінації, його згодом перейняли праворадикали, щоб глузливо позначати будь-кого, хто виступає за рівні права для всіх.

Залякування торкнулося й окремих науковців – зокрема, їх змушували відкликати свої роботи, аби прибрати згадки про гендер чи клімат, оскільки Трамп, як відомо, заперечує глобальне потепління й екологічні проблеми. У відповідь на це деякі журнали, включно з American Journal of Public Health, оголосили, що ретельно перевірятимуть статті, подані державними науковцями.

Поведінка прокурора Мартіна вже стала предметом скарг: консервативна юридична організація звернулася до дисциплінарної комісії з проханням перевірити його дії. ACLU округу Колумбія ще у лютому висловила занепокоєння через його погрози людям, які реалізують своє право на свободу слова.

Політична ідеологія адміністрації Трампа дедалі більше вторгається у науку, медицину, освіту і навіть редакційну політику. На тлі спроб переглянути підвалини американської демократії, така кампанія проти незалежних наукових джерел виглядає не просто як атака на правду – це сигнал: опозиційність, навіть у формі наукової думки, може мати серйозні наслідки, вважають американські журналісти. З огляду на це багато вчених уже задумалися про переїзд до Європи, а кілька науковців уже це зробили.