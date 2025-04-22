Міністерство юстиції Трампа погрожує науковим журналам, бо чиновникам не подобаються публікації
- Міністерство юстиції США надіслало погрозливі листи щонайменше трьом науковим журналам, звинувачуючи їх у заангажованості та дезінформації.
- Адміністрація Трампа зупинила фінансування дослідницьких проектів, а науковців змушували відкликати роботи, що містять згадки про гендер чи клімат.
- Наукова спільнота обурена діями уряду США, які вважає зловживанням владою та спробою обмежити свободу слова.
Адміністрація Трампа знову атакує наукову спільноту. Цього разу під прицілом опинилися наукові журнали. Прокуратура надсилає їм листи з натяками на заангажованість і дезінформацію, ставлячи під сумнів редакційну незалежність та свободу слова. Що відбувається і що кажуть фахівці?
Мін’юст залякує науковців
Міністерство юстиції США надіслало листи з погрозами щонайменше трьом науковим виданням, серед яких медичний журнал CHEST, що спеціалізується на пульмонології. У листах редакції звинувачують у "заангажованості", розповсюдженні "дезінформації" та впливі спонсорів на зміст публікацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.
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Автор одного з таких листів – виконувач обов’язків прокурора округу Колумбія Едвард Р. Мартін-молодший, якого відкрито називають лояльним ставлеником нового президента. Він уже прославився тим, що публічно назвав себе "адвокатом Трампа" і пообіцяв "боротися за його лідерство", зокрема проти тих, хто "не ставить Америку на перше місце".
У своєму листі до головного редактора журналу CHEST, доктора Пітера Маццоне, Мартін стверджує, що медичні журнали "мають позицію", яку просувають нібито через рекламу чи спонсорство, і вимагає відповіді на низку питань. Серед них: як видання визначає дезінформацію, як повідомляє про вплив спонсорів на публікації, чи приймає "конкуруючі точки зору", яку роль відіграють державні органи у змісті статей і як редакція реагує на звинувачення в упередженості.
Журнал CHEST підтвердив отримання листа, наголосивши, що його зміст був оприлюднений без згоди редакції. У своїй офіційній заяві видання підкреслило прихильність до редакційної незалежності та високих стандартів наукової етики, посилаючись на керівні принципи ICMJE та COPE. Американський коледж пульмонологів – видавець журналу – також підтримав редакцію.
Подібні листи отримали ще два видання, назви яких наразі не розголошують. Реакція на це не забарилася – наукова спільнота обурена. Адам Гаффні, лікар-пульмонолог і реаніматолог з Массачусетсу, назвав це "тонко замаскованим антинауковим політичним шантажем". Дж. Т. Морріс, юрист Фонду захисту індивідуальних прав, заявив, що дії прокурора є зловживанням владою:
Коли прокурор Сполучених Штатів використовує повноваження свого офісу для переслідування медичних журналів через їхній зміст і редакційні процеси, він не виконує свою роботу, не кажучи вже про дотримання своєї конституційної присяги. Він зловживає своїми повноваженнями, щоб спробувати обмежити свободу слова,
– сказав Морріс, який також посилається на Першу поправку до Конституції США, яка в цьому випадку порушується, якщо уряд намагається диктувати, що має з’являтися в медичних журналах.
Цей епізод – лише частина ширшої кампанії, яку розгорнула адміністрація Трампа проти академічної науки. Під прикриттям політики "ефективності уряду" (DOGE), Трамп зупинив фінансування сотень дослідницьких проєктів, включно з тими, що стосуються раку та хвороби Альцгеймера. Було заморожено всі гранти Національного наукового фонду США, а також скасовано контракти на мільярди доларів. Формулювання заявок перевіряли на наявність так званого "пробудження" і понять, пов’язаних із DEI (різноманітність, справедливість, інклюзія).
Залякування торкнулося й окремих науковців – зокрема, їх змушували відкликати свої роботи, аби прибрати згадки про гендер чи клімат, оскільки Трамп, як відомо, заперечує глобальне потепління й екологічні проблеми. У відповідь на це деякі журнали, включно з American Journal of Public Health, оголосили, що ретельно перевірятимуть статті, подані державними науковцями.
Поведінка прокурора Мартіна вже стала предметом скарг: консервативна юридична організація звернулася до дисциплінарної комісії з проханням перевірити його дії. ACLU округу Колумбія ще у лютому висловила занепокоєння через його погрози людям, які реалізують своє право на свободу слова.
Політична ідеологія адміністрації Трампа дедалі більше вторгається у науку, медицину, освіту і навіть редакційну політику. На тлі спроб переглянути підвалини американської демократії, така кампанія проти незалежних наукових джерел виглядає не просто як атака на правду – це сигнал: опозиційність, навіть у формі наукової думки, може мати серйозні наслідки, вважають американські журналісти. З огляду на це багато вчених уже задумалися про переїзд до Європи, а кілька науковців уже це зробили.