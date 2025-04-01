Учені тікають зі США

Не так давно ми писали про те, що деякі вчені вже переїхали до Франції в пошуках більшої свободи та кращих перспектив, які вони втратили з приходом Трампа до влади. Французький університет Екс-Марсель активно приймає науковців і закликає інші навчальні та дослідницькі заклади робити те саме. Підключається навіть місцева влада, пропонуючи вигідні умови для життя та роботи. Але тепер ми бачимо, що цих "наукових мігрантів" може стати ще більше – в рази більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Опитування, проведене журналом Nature серед науковців, показало, що 75% з них розглядають можливість залишити Сполучені Штати через невизначеність, спричинену скороченням адміністрацією Трампа федерального та університетського фінансування. В ім'я "ефективності" було зменшено бюджети численних установ, що потенційно обмежує здатність країни лишатися на передовій світової науки.

Найбільша частка тих, хто хоче виїхати, спостерігається серед учених, які перебувають на початку своєї кар'єри – аспіранти та докторанти. Європа та Канада були серед найпопулярніших варіантів для переїзду. Багато дослідників зазначили, що не хотіли залишати США, але позиція адміністрації дала зрозуміти, що за кордоном будуть кращі можливості для проведення наукових досліджень.

Відомо, що науковці, які висловили зацікавленість у переїзді, зараз працюють у Стенфорді, Єльському університеті, в NASA, Національному інституті охорони здоров'я та інших установах. Це передові наукові організації, тому втрата їхнього персоналу може стати критичною й похитнути статус США як центру відкриттів та прогресу, особливо враховуючи, скільки грошей і ресурсів вкладає в науку Китай.