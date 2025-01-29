Google збирається перейменувати Мексиканську затоку на своїх картах після указу Трампа

Google перейменує Мексиканську затоку і гору Деналі на Алясці в Google Maps після того, як федеральна картографічна база даних відобразить зміни за розпорядженням адміністрації нового президента США Дональда Трампа.

Зміна назв

Дональд Трамп ще до офіційного вступу на свою посаду пообіцяв, що перейменує Мексиканську затоку на Американську затоку. У промові під час інавгурації він повторив свою обіцянку, а також заявив, що свою історичну назву поверне гора на Алясці, найвища вершина Північної Америки, яку раніше перейменовували за наказом Барака Обами. Відповідні укази з'явилися згодом, і тепер Google планує виконати їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Як зазначають джерела, посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ США, зміни назв тепер є офіційними, а американські органи з географічних назв працюють "оперативно", щоб виконати наказ.

Тож крім зміни Мексиканської затоки на Американську, перейменують гору Деналі. Вона поверне свою попередню назву "Гора Мак-Кінлі". Гора на Алясці була названа горою Мак-Кінлі у 1917 році на честь 25-го президента Америки Вільяма Мак-Кінлі. Її перейменував у 2015 році Барак Обама. Трамп повертає все назад, попри протести деяких сенаторів Аляски.

Як буде для українців

Однак не всі у світі, хто користується Картами Google, побачать Американську затоку. Географічні назви, які часто відрізняються між різними країнами, відображаються на Картах Google під офіційною назвою кожної країни для їхніх громадян. Про це йдеться у повідомленні Google у соціальних мережах. Це означає, що назва Мексиканської затоки не зміниться для мексиканських користувачів Карт Google, де президентка країни Клаудія Шейнбаум висміяла Трампа за пропозицію нової назви. В інших країнах на Картах Google будуть відображатися обидві назви затоки — американська і мексиканська — одна поряд з іншою.

Google заявляє, що зробить ці зміни, коли оновиться офіційна база даних американських назв GNIS (Інформаційна система географічних назв). Коли саме це відбудеться, невідомо.