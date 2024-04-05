Google скопіювала важливу функцію Apple: тепер знайти свій загублений смартфон буде простіше

Компанія Google збирається представити свою мережу Find My Device. Вона допоможе у пошуку загублених смартфонів і ґаджетів, навіть якщо вони відключені від Інтернету. Ця новітня для Android система, вперше анонсована минулого року, має на меті використовувати широку мережу пристроїв, щоб допомогти користувачам знайти свої загублені речі.

Майбутня мережа Find My Device може похизуватися здатністю точно визначати місцезнаходження смартфона, навіть якщо він не підключений до інтернету. На думку одразу спадає аналогічна функція від Apple, яка завдяки мережі iPhone здатна відслідкувати загублений чи викрадений смартфон.

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На що буде здатна мережа Find My Device

Завдяки мережі з ґаджетів та підключених до них пристроїв користувачі зможуть відстежувати навушники, гарнітури і трекери з підтримкою технології Fast Pair, навіть якщо вони не підключені до пристрою (але були з ним з'єднані).

Нещодавно Google повідомив бета-тестерів електронною поштою, що запуск мережі заплановано через три дні, натякаючи на очікуваний дебют у понеділок, 8 квітня, майже через рік після першого анонсу.

Затримка із запуском мережі може бути пов'язана зі спільними зусиллями Google та Apple щодо створення галузевого стандарту, спрямованого на запобігання недоброчесним практикам відстеження, подібним до тих, що спостерігалися з AirTag від Apple, випущеним у 2021 році.

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Ця спільна робота також запровадить посилені заходи захисту в iOS 17.5, що відповідатиме спільній меті захисту конфіденційності та безпеки користувачів.