Лідер

Samsung Galaxy S23 Ultra вже вкотре посів перше місце з вражаючими 95,4% позитивних відгуків.

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Слідом за ним йде iQOO 12 Pro, який посідає друге місце з 95,35% задоволеності.

На третьому місці з'явився несподіваний претендент. Honor X50 GT, нещодавня новинка на ринку, випущена компанією Honor у січні, перевершила початкові очікування. Хоча його технічні характеристики можуть не виділятися на папері, схвальні відгуки користувачів виводять його в TOP 3.

Користувачі особливо цінують ефективне керування температурою та довговічну батарею Honor X50 GT. Крім того, його конкурентоспроможна стартова ціна закріплює його позицію як найбільш бюджетного варіанту серед трійки лідерів.

Тим часом Xiaomi 14 Ultra, який раніше посідав третє місце в лютому, в рейтингу AnTuTu станом на березень взагалі випав з TOP 10, що свідчить про помітну зміну уподобань користувачів.

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Нагадаємо, що цьогоріч Google планує випустити абсолютно нову додаткову модель у лінійці Pixel 9. За словами інсайдерів смартфон матиме кардинальні зміни в дизайні. Новий Pixel 9 Pro XL, імовірно, буде найбільшим за розмірами екрана та найбільш просунутим варіантом у лінійці.