Лидер

Samsung Galaxy S23 Ultra в очередной раз занял первое место с впечатляющими показателями 95,4% положительных отзывов.

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Вслед за ним идет iQOO 12 Pro, который занимает второе место с 95,35% удовлетворенности.

На третьем месте появился неожиданный претендент. Honor X50 GT, недавняя новинка на рынке, выпущенная компанией Honor в январе, превзошла первоначальные ожидания. Хотя его технические характеристики могут не выделяться на бумаге, одобрительные отзывы пользователей выводят его в TOP 3.

Пользователи особенно ценят эффективное управление температурой и долговечную батарею Honor X50 GT. Кроме того, его конкурентоспособная стартовая цена закрепляет его позицию как наиболее бюджетного варианта среди тройки лидеров.

Между тем Xiaomi 14 Ultra, который ранее занимал третье место в феврале, в рейтинге AnTuTu по состоянию на март вообще выпал из TOP 10, что свидетельствует о заметном изменении предпочтений пользователей.

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Напомним, что в этом году Google планирует выпустить совершенно новую дополнительную модель в линейке Pixel 9. По словам инсайдеров смартфон будет иметь кардинальные изменения в дизайне. Новый Pixel 9 Pro XL, вероятно, будет самым большим по размерам экрана и наиболее продвинутым вариантом в линейке.