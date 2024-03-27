Технику важно хранить в надлежащем и чистом состоянии, поэтому 24 Канал подготовил актуальные советы по очистке смартфона на каждый день.

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Этого следует избегать во время чистки смартфона

Существует несколько правил, которых следует избегать во время чистки смартфона.

Не используйте воду. Хотя вы можете смочить тряпку, чтобы очистить экран телефона, очень важно быть осторожным и не наносить слишком много воды на устройство. В конце концов, вода и электроника не совместимы.

Совет! Для очистки можно использовать небольшое количество дистиллированной воды.

Абразивные материалы и химия. Также следует избегать использования абразивных материалов или очень агрессивных химических веществ на вашем смартфоне. Это устройство состоит из хрупких материалов, особенно камера и экран, поэтому вам следует ограничиться более мягкими чистящими средствами и выбирать только те, которые являются безопасными для смартфонов. Например, изопропиловый или этиловый спирт, и специальные салфетки.

Очистка экрана смартфона

Для очистки экрана смартфона лучше всего подойдет салфетка из микрофибры. Туалетная бумага, кухонные полотенца и подобные материалы могут оставлять волокнистые следы, тогда как салфетки из микрофибры разработаны таким образом, чтобы впитывать все виды грязи и пыли.

При очистке экрана можно использовать несколько чистящих средств, в частности небольшое количество воды, медицинский спирт или дезинфицирующую салфетку.

Если вы используете салфетку из микрофибры, нанесите лишь небольшое количество жидкости, независимо от того, используете ли вы специальную жидкость или спирт. Когда небольшая часть салфетки станет влажной, осторожно протрите ею экран телефона небольшими круговыми движениями.

Сделайте это несколько раз, чтобы собрать всю грязь, но избегайте фронтального динамика и рамок смартфона. В конце концов, вы же не хотите, чтобы чистящее средство просочилось в промежутки между компонентами вашего телефона.

После этого вы можете протереть телефон сухой салфеткой из микрофибры, чтобы удалить остатки пыли и грязи.

Аналогичным образом можно очистить заднюю панель смартфона и протереть салфеткой из микрофибры объективы камер, но делайте это очень осторожно, чтобы защитить стекло объектива.

Очистка разъема для зарядки смартфона или наушников

Во время чистки любого порта подключения нужно быть очень осторожным, ведь можно случайно повредить контакты или оставить в них кусочки грязи или средств для очистки.

Есть несколько способов почистить разъем для наушников или зарядный порт вашего смартфона.

Во-первых , вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы вытолкнуть мусор из портов. Не проталкивайте насадку со сжатым воздухом в любой из портов, поскольку это может легко привести к необратимым повреждениям. Вместо этого держите насадку на расстоянии трех-четырех дюймов от отверстия и подавайте короткие струи воздуха.

, вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы вытолкнуть мусор из портов. Не проталкивайте насадку со сжатым воздухом в любой из портов, поскольку это может легко привести к необратимым повреждениям. Вместо этого держите насадку на расстоянии трех-четырех дюймов от отверстия и подавайте короткие струи воздуха. Во-вторых, вы также можете использовать ватные палочки или зубочистку, завернутую в вату. Однако это может быть немного рискованно. Вы же не хотите оставлять волокнистые части внутри портов. Если у вас нет баллончика со сжатым воздухом, используйте сухую ватную палочку и не давите на порт слишком сильно.

Если на внешней стороне одного из портов вашего смартфона есть видимые остатки, вы можете соскоблить их зубочисткой, но убедитесь, что не продвигаете ее слишком глубоко.

Очистка камеры смартфона

Объективы камеры и вспышка вашего смартфона со временем могут накапливать пыль и грязь, что влияет на качество ваших фотографий и видео. Но чистить камеру смартфона нужно осторожно и внимательно.

Ватная палочка – лучший вариант для очистки камеры смартфона, поскольку она может добраться туда, куда не может попасть тканевая салфетка. Вы можете использовать сухую ватную палочку, но для достижения наилучших результатов смажьте ее небольшим количеством медицинского спирта.

Осторожно потрите каждую линзу камеры круговыми движениями, стараясь не нажимать слишком сильно. Не нажимайте сильнее, если есть немного пыли или грязи, которая не счищается. Вместо этого подержите ватную палочку над меткой в течение десяти-двадцати секунд, чтобы проверить, помогает ли это.

Вы также можете использовать очиститель со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и грязь с объективов камеры, но не держите баллончик очень близко к устройству. Вместо этого во избежание повреждений, держите его на расстоянии нескольких сантиметров.

Чистка разговорного динамика смартфона

Как и для зарядных портов, вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы осторожно вытолкнуть мусор из динамика вашего смартфона. Опять же, убедитесь, что вы держите насадку на расстоянии трех-четырех дюймов от устройства, прежде чем подавать сжатый воздух.

Использовать любую жидкость – плохая идея, когда вы чистите внутреннюю часть смартфона, но вы можете воспользоваться зубочисткой, чтобы осторожно вытолкнуть мусор.

Вы можете слегка покрутить зубочистку, чтобы удалить грязь и пыль, но убедитесь, что вы не давите на динамики. Очищать следует лишь щели на корпусе телефона, но не более.

Чистка корпуса смартфона

Чистка корпуса смартфона не предполагает контакта с электронными компонентами, поэтому вам не нужно быть настолько придирчивым к тому, что вы используете. Если у вас пластиковый чехол без розетки или наклеек, вы можете замочить его в теплой мыльной воде на час или около того, чтобы стойкие загрязнения растворились.

Если вы не хотите замачивать его, воспользуйтесь влажной тряпкой или дезинфицирующей салфеткой, чтобы провести общую очистку, а затем протрите ватным тампоном, смоченным в воде или спирте, все уголки и щели. Если на чехле вашего смартфона есть защитное стекло, протрите его салфеткой из микрофибры, смоченной в небольшом количестве воды или спирта.

Если вы давно не чистили чехол, и на нем осталось много стойкой грязи, попробуйте удалить его с помощью иглы, лезвия или пинцета. Затем вы можете вытереть его или вымыть чехол мыльной водой.

Удаление наклеек со смартфона

У вас может быть несколько декоративных наклеек на задней панели смартфона, которые вам больше не нужны, но удаление наклеек может оставить неприятный осадок, который будет держаться месяцами.

Итак, если вы хотите эффективно удалить наклейку, не повредив устройство, сначала положите на нее тряпку, смоченную теплой водой, и подержите ее некоторое время. Это должно немного ослабить края наклейки, чтобы их можно было снять. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете осторожно потереть наклейку влажной тряпкой.

Теперь пришло время отклеить наклейку. Возможно, вам удастся сделать это легко, но, скорее всего, некоторые ее части останутся. Чтобы избежать этого, не отклеивайте наклейку только пальцами. Вместо этого смочите ткань медицинским спиртом или жидкостью для снятия лака и начните подтягивать края наклейки вверх. Это уменьшит вероятность того, что остатки наклейки прилипнут к вашему смартфону.

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Эти советы помогут вам очистить ваш смартфон и все его элементы. О технике следует заботиться должным образом и тогда она будет служить вам долго.