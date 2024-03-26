Далее мы предлагаем рассмотреть советы, которые подготовил 24 Канал. Они помогут создать пару между вашим Apple Watch и новым iPhone.

Смотрите также Смартфон не видит наушники: как устранить неисправности с TWL гарнитурой

Используйте автоматическую передачу Apple Watch

При настройке нового iPhone вы можете воспользоваться функцией автоматической передачи данных Apple Watch и не создавать пару с часами вручную.

Во время процесса настройки iPhone используйте последнюю резервную копию вашего iPhone из iCloud или функцию быстрого переноса со старого iPhone. После настройки наденьте Apple Watch и разблокируйте его. Когда вы откроете приложение Watch на вашем iPhone, она может спросить, хотите ли вы использовать ваш текущий Apple Watch.

Вы также можете увидеть всплывающее окно "Соединить Apple Watch с новым iPhone?" на вашем Apple Watch. Нажмите OK и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать автоматическую передачу. Однако, если вы не видите этой опции, вам придется настроить Apple Watch вручную, следуя приведенным ниже инструкциям.

Удаление и создание пары Apple Watch вручную

Первым шагом будет восстановление вашего нового iPhone из имеющейся резервной копии и его настройка. После этого вам нужно будет стереть свои часы.

Когда iPhone соединен с Apple Watch, вся информация с часов автоматически создается резервную копию и сохраняется на телефоне. Без резервной копии iPhone вам придется настраивать Apple Watch как новое устройство.

Чтобы стереть данные с Apple Watch, перейдите в Настройки > Общие > Сброс в watchOS. Затем выберите "Стереть все содержимое и настройки". Сбрасывая настройки мобильного Apple Watch, убедитесь, что вы выбрали сохранение тарифного плана у своего оператора.

После того, как вы стерли данные с Apple Watch, настало время инициировать процесс сопряжения. Прежде чем начать, убедитесь, что Apple Watch и iPhone подключены к сети Wi-Fi и имеют уровень заряда не менее 50 процентов.

Поднесите Apple Watch и iPhone близко друг к другу. На вашем iPhone появится диалоговое окно с надписью "Используйте iPhone для настройки этих Apple Watch". Нажмите "Продолжить", чтобы продолжить.

На экране ваших Apple Watch появится уникальная анимация. Поднесите iPhone к часам и совместите экран видоискателя с анимацией. Далее нужно выбрать, или восстановить часы с помощью предыдущей резервной копии, или настроить его как новое устройство.

Иногда автоматический процесс сопряжения может не сработать. В таких случаях вам нужно вручную создать пару между iPhone и Apple Watch, нажав на иконку "i" в углу экрана Apple Watch. Затем выберите язык и регион и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс синхронизации.

Процесс синхронизации практически не отличается, если вы хотите подключить новый Apple Watch к имеющемуся iPhone.

Читайте на сайте Почему ваш смартфон перегревается, и что с этим можно сделать

Убедитесь, что Apple Watch и iPhone находятся рядом. Когда процесс будет завершен, ваш Apple Watch легонько постучит вас по запястью и издаст звуковой сигнал. Вы можете нажать на цифровую коронку, чтобы начать пользоваться ими.

После успешного сопряжения Apple Watch с новым iPhone вы можете воспользоваться всеми замечательными функциями для здоровья и фитнеса в watchOS и установить больше приложений для Apple Watch из App Store.