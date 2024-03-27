Техніку важливо зберігати в належному та чистому стані, тож 24 Канал підготував актуальні поради з очистки смартфона на кожен день.

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Цього слід уникати під час чищення смартфона

Існує кілька правил, яких слід уникати під час чищення смартфона.

Не використовуйте воду. Хоча ви можете змочити ганчірку, щоб очистити екран телефона, дуже важливо бути обережним і не наносити занадто багато води на пристрій. Зрештою, вода та електроніка не сумісні.

Порада! Для очищення можна використовувати невелику кількість дистильованої води.

Абразивні матеріали та хімія. Також слід уникати використання абразивних матеріалів або дуже агресивних хімічних речовин на вашому смартфоні. Цей пристрій складається з крихких матеріалів, особливо камера та екран, тому вам слід обмежитися більш м'якими засобами для чищення і вибирати лише ті, які є безпечними для смартфонів. Наприклад, ізопропіловий або етиловий спирт, та спеціальні серветки.

Очищення екрана смартфона

Для очищення екрана смартфона найкраще підійде серветка з мікрофібри. Туалетний папір, кухонні рушники та подібні матеріали можуть залишати волокнисті сліди, тоді як серветки з мікрофібри розроблені таким чином, щоб вбирати всі види бруду й пилу.

При очистці екрана можна використовувати кілька засобів для чищення, зокрема невелику кількість води, медичний спирт або дезінфікуючу серветку.

Якщо ви використовуєте серветку з мікрофібри, нанесіть лише невелику кількість рідини, незалежно від того, використовуєте ви спеціальну рідину чи спирт. Коли невелика частина серветки стане вологою, обережно протріть нею екран телефону невеликими круговими рухами.

Зробіть це кілька разів, щоб зібрати весь бруд, але уникайте фронтального динаміка та рамок смартфона. Зрештою, ви ж не хочете, щоб очисний засіб просочився в проміжки між компонентами вашого телефону.

Після цього ви можете протерти телефон сухою серветкою з мікрофібри, щоб видалити залишки пилу і бруду.

Аналогічним чином можна очистити задню панель смартфона і протерти серветкою з мікрофібри об'єктиви камер, але робіть це дуже обережно, щоб захистити скло об'єктива.

Очищення роз'єму для зарядки смартфона або навушників

Під час чищення будь-якого порту підключення потрібно бути дуже обережним, адже можна випадково пошкодити контакти або залишити в них шматочки бруду чи засобів для очищення.

Є кілька способів почистити роз'єм для навушників або зарядний порт вашого смартфона.

По-перше , ви можете використовувати балончик зі стисненим повітрям, щоб виштовхнути сміття з портів. Не проштовхуйте насадку зі стисненим повітрям у будь-який з портів, оскільки це може легко призвести до незворотних пошкоджень. Замість цього тримайте насадку на відстані трьох-чотирьох дюймів від отвору і подавайте короткі струмені повітря.

, ви можете використовувати балончик зі стисненим повітрям, щоб виштовхнути сміття з портів. Не проштовхуйте насадку зі стисненим повітрям у будь-який з портів, оскільки це може легко призвести до незворотних пошкоджень. Замість цього тримайте насадку на відстані трьох-чотирьох дюймів від отвору і подавайте короткі струмені повітря. По-друге, ви також можете використовувати ватні палички або зубочистку, загорнуту у вату. Однак це може бути трохи ризиковано. Ви ж не хочете залишати волокнисті частини всередині портів. Якщо у вас немає балончика зі стисненим повітрям, використовуйте суху ватяну паличку і не тисніть на порт занадто сильно.

Якщо на зовнішній стороні одного з портів вашого смартфона є видимі залишки, ви можете зішкребти їх зубочисткою, але переконайтеся, що не просуваєте її занадто глибоко.

Очищення камери смартфона

Об'єктиви камери та спалах вашого смартфона з часом можуть накопичувати пил і бруд, що впливає на якість ваших фотографій і відео. Але чистити камеру смартфона потрібно обережно та уважно.

Ватяна паличка – найкращий варіант для очищення камери смартфона, оскільки вона може дістатися туди, куди не може потрапити тканинна серветка. Ви можете використовувати суху ватяну паличку, але для досягнення найкращих результатів змастіть її невеликою кількістю медичного спирту.

Обережно потріть кожну лінзу камери круговими рухами, намагаючись не натискати занадто сильно. Не натискайте сильніше, якщо є трохи пилу або бруду, який не зчищається. Замість цього потримайте ватяну паличку над міткою протягом десяти-двадцяти секунд, щоб перевірити, чи допомагає це.

Ви також можете використовувати очищувач зі стисненим повітрям, щоб видалити пил і бруд з об'єктивів камери, але не тримайте балончик дуже близько до пристрою. Натомість щоб уникнути пошкоджень, тримайте його на відстані кількох сантиметрів.

Чищення розмовного динаміка смартфона

Як і для зарядних портів, ви можете використовувати балончик зі стисненим повітрям, щоб обережно виштовхнути сміття з динаміка вашого смартфона. Знову ж таки, переконайтеся, що ви тримаєте насадку на відстані трьох-чотирьох дюймів від пристрою, перш ніж подавати стиснене повітря.

Використовувати будь-яку рідину – погана ідея, коли ви чистите внутрішню частину смартфона, але ви можете скористатися зубочисткою, щоб обережно виштовхнути сміття.

Ви можете злегка покрутити зубочистку, щоб видалити бруд і пил, але переконайтеся, що ви не тиснете на динаміки. Очищати слід лише щілини на корпусі телефону, але не більше.

Чищення корпусу смартфона

Чистка корпусу смартфона не передбачає контакту з електронними компонентами, тому вам не потрібно бути настільки прискіпливим до того, що ви використовуєте. Якщо у вас пластиковий чохол без розетки або наклейок, ви можете замочити його в теплій мильній воді на годину або близько того, щоб стійкі забруднення розчинилися.

Якщо ви не хочете замочувати його, скористайтеся вологою ганчіркою або дезінфікуючою серветкою, щоб провести загальне очищення, а потім протріть ватним тампоном, змоченим у воді або спирті, всі куточки і щілини. Якщо на чохлі вашого смартфона є захисне скло, протріть його серветкою з мікрофібри, змоченою в невеликій кількості води або спирту.

Якщо ви давно не чистили чохол, і на ньому залишилося багато стійкого бруду, спробуйте видалити його за допомогою голки, леза або пінцета. Потім ви можете витерти його або вимити чохол мильною водою.

Видалення наклейок зі смартфона

У вас може бути кілька декоративних наклейок на задній панелі смартфона, які вам більше не потрібні, але видалення наклейок може залишити неприємний осад, який буде триматися місяцями.

Отже, якщо ви хочете ефективно видалити наклейку, не пошкодивши пристрій, спочатку покладіть на неї ганчірку, змочену теплою водою, і потримайте її деякий час. Це повинно трохи послабити краї наклейки, щоб їх можна було зняти. Щоб прискорити цей процес, ви можете обережно потерти наклейку вологою ганчіркою.

Тепер настав час відклеїти наліпку. Можливо, вам вдасться зробити це легко, але, швидше за все, деякі її частини залишаться. Щоб уникнути цього, не відклеюйте наклейку лише пальцями. Замість цього змочіть тканину медичним спиртом або рідиною для зняття лаку і почніть підтягувати краї наклейки догори. Це зменшить ймовірність того, що залишки наклейки прилипнуть до вашого смартфону.

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Ці поради допоможуть вам очистити ваш смартфон та всі його елементи. Про техніку слід дбати належно і тоді вона служитиме вам довго.