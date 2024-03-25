Часто ми схильні нехтувати менеджментом файлів, особливо, якщо у нас багато вільного простору. Однак коли справа доходить до пошуку чогось потрібного, ми згадуємо себе незлим тихим словом. 24 Канал підготував кілька рекомендацій, які допоможуть вам відшукати потрібний файл на комп'ютері під керуванням системи Windows 10 та 11.

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Що потрібно знайти: ось як Windows індексує файли

За замовчуванням Windows індексує файли лише у чотирьох каталогах вашого комп'ютера:

Документи,

Зображення,

Музика,

Робочий стіл.

Важливо! Сюди також входять усі теки, які ви створюєте всередині цих каталогів.

Якщо ви хочете, щоб пошук здійснювався і в інших місцях, ви можете змінити цей параметр.

Відкрийте Налаштування з меню "Пуск", потім перейдіть до розділу "Конфіденційність і безпека" > "Пошук у Windows". У розділі "Знайти мої файли" ви, ймовірно, побачите, що автоматично вибрано тип пошуку "Класичний". Вибравши "Класичний", ви можете натиснути "Налаштувати місця пошуку" > "Змінити", щоб додати теки до переліку проіндексованих місць, встановивши відповідні прапорці. Крім того, ви можете вибрати "Розширений" замість "Класичного", щоб включити до запитів весь ваш ПК.

Зважте! Microsoft стверджує, що це може вплинути на використання процесора і час роботи акумулятора, тож вам варто подумати, чи справді вам це потрібно. Водночас ви можете виключити з пошуку теки, які вам не потрібні, таким чином оптимізувавши ресурси.

Коли ви вирішили, які теки ви хочете, щоб Windows проіндексувала, ви можете розпочати пошук.

Основи пошуку файлів у Windows

На панелі завдань, праворуч від кнопки меню "Пуск", є вікно пошуку або піктограма, за допомогою якої ви можете розпочати пошук файлів. Просто введіть частину імені файлу, яку ви пам'ятаєте, і результати одразу ж почнуть з'являтися.

Аналогічну дію пошуку ви також можете розпочати у вікні пошуку, яке з'являється при відкритті меню "Пуск".

Коли ви почнете вводити, Windows відкриє діалогове вікно, у якому покаже вам найкращий, на думку системи, збіг, а потім ще кілька збігів під ним. Над найкращим збігом ви знайдете низку вкладок з різними категоріями, зокрема: Документи, Фотографії, Теки. Все це можна використовувати для звуження пошуку, якщо ви не знайшли збіг одразу.

Зверніть увагу! Залежно від ваших пошукових слів, Windows може надавати пріоритет результатам з Інтернету та/або меню "Пуск" перед файлами, тому вам можуть знадобитися ці додаткові фільтри.

Якщо ви хочете знайти лише нещодавно інстальовану програму або нещодавно відкритий файл, можливо, вам взагалі не знадобиться виконувати пошук. Натисніть кнопку меню "Пуск" на панелі завдань, і під заголовком "Рекомендовані" ви побачите програми та файли, до яких ви нещодавно зверталися.

Пошук файлів у Провіднику

Для більш розширеного пошуку відкрийте "Провідник" і скористайтеся вікном пошуку у верхньому правому куті. Ось кілька порад:

Зверніть увагу, що ваше місцезнаходження у "Провіднику" має значення: пошук виконуватиметься у теці, яку ви зараз переглядаєте, разом з будь-якими підтеками. Якщо ви хочете здійснити пошук на всьому комп'ютері, спочатку натисніть "Цей комп'ютер" на панелі навігації ліворуч. Введіть ім'я файлу, який ви шукаєте, у вікні пошуку і натисніть клавішу Enter. Відповідності будуть з'являтися на екрані в міру їх знаходження.

Якщо ви не впевнені в повній назві файлу, ви можете використовувати зірочку як підстановку, яка представляє будь-яку комбінацію символів.

Ви також можете використовувати знак питання як однолітерний підстановочний знак.

Ще одна хитрість – додати розширення файлу, якщо ви його знаєте. Запустіть пошук для *.jpg, і ви отримаєте всі файли у форматі JPEG у поточній теці разом з її підтеками. Ви можете застосувати ті ж самі підстановочні знаки до розширення після крапки, якщо вам це потрібно.

Також підтримуються логічні оператори. Наприклад, використовуйте "samsung або google", щоб отримати збіги для обох слів, "samsung і google", щоб знайти файли, які містять обидва слова, або "samsung не google", щоб отримати файли, в назві яких є Samsung, але немає Google.

Якщо ви хочете ще більше відфільтрувати пошук, зверніться до пункту "Параметри пошуку" у верхній частині вікна Провідника. (Можливо, вам доведеться натиснути на три крапки праворуч, щоб знайти його.)

Натисніть на нього, щоб отримати список різних змінних пошуку, які ви можете використовувати.

Наприклад, ви можете обмежити пошук за розміром файлу або за часом останнього редагування (що може бути дуже корисно, якщо вас переповнюють результати).

Існує також параметр "Вміст файлів", яким можна скористатися, якщо ви хочете, щоб Windows шукала збіги у ваших файлах – це набагато ретельніший пошук, але він, очевидно, потребує більше часу.

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Хоч пошук на Windows може здаватися логічним та інтуїтивно зрозумілим, але це не так. Крім того, він дещо змінився у порівнянні зі старішими версіями Windows. Ці корисні поради неодмінно допоможуть вам у пошуку забутих файлів в глибині вашого комп'ютера. Тепер ви озброєні актуальними порадами та підказками ,які допоможуть знайти вам будь-який забутий документ чи фото.