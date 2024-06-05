Парад планет: відразу шість наших космічних сусідів вишикувалися в ряд на приголомшливому фото

Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун показалися в один ряд на знімку під час параду планет. Всі вони були видимі над горизонтом одночасно, що буває вкрай рідко в рамках короткого людського життя.

Парад планет

На зображенні видно, що шість планет вирівняні у майже ідеальну лінію. Марс і Сатурн чітко видимі біля півмісяця, тоді як положення решти планет, які надто віддалені, щоб їх можна було бачити неозброєним оком, проявилися за допомогою довгої експозиції.

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Астрофотограф Джош Дьюрі зняв парад планет 1 червня рано вранці з Мендіп-Хіллз – пагорбів з вапняку в графстві Сомерсет у Великій Британії.

Це був дійсно особливий досвід. Бачити, як одна планета за одною піднімаються вгору, і потрапляють на моє зображення, було фантастично й справді увібрало в себе відчуття перспективи нашого місця в Сонячній системі, не кажучи вже про Всесвіт,

– каже Джош Дьюрі.



На цьому відредагованому знімку позначено всі планети / Фото Josh Dury

Що таке парад планет

Планетарні з'єднання відбуваються, коли дві або більше планет виявляються близько одна до одної на небі. Звичайно, це лише з нашого погляду, тобто те, як би бачимо небо у проєкції, перебуваючи на Землі. В реальності планети залишаються надзвичайно далеко одна від одної.

Такі з'єднання не є рідкісними загалом, але вони стають усе рідкіснішими з кожною наступною планетою, що додається до цього ланцюжка. Три найближчі до нас планети — Меркурій, Венера і Земля — вирівнюються в межах 3,6 градуса на небі кожні 39,6 року. Але більша кількість потребує більше часу.

Для того, щоб всі вісім планет Сонячної системи вирівнялися так само близько, як це було 1 червня з цими шістьма, знадобиться 396 мільярдів років — цього ніколи не відбувалося раніше й не відбудеться до того, як Сонце стане червоним гігантом, поглинувши в процесі Меркурій, Венеру і, ймовірно, Землю, кажуть учені. Тож це дійсно унікальна можливість не лише для окремої людини, а й для всього людства.