Що чекає на Землю

Саме ця область сонячних плям відповідальна за чудові полярні сяйва, що мерехтіли над більшою частиною Землі на початку й у середині травня. Згодом, коли Сонце продовжувало свій рух довкола осі, плями розвернулися на іншу сторону, протилежну від нас, тож на якийсь час ми більше не бачили повідомлень про спалахи й магнітні бурі.

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AR 3664 називають найактивнішою групою плям у поточному сонячному циклі. Річ у тім, що Сонце протягом мільярдів років проходить регулярні 11-річні цикли нарощування й спадання активності. Коли вона спадає, зоря стає спокійною, але під час нарощування, коли активність прямує до максимуму, ми бачимо численні темні плями, магнітні збурення, спалахи й викиди корональної маси. AR 3664 також відповідальна за кілька спалахів X-класу, в тому числі найпотужніший у поточному сонячному циклі.

Зараз плями AR 3664 дещо змінилися, а тому вчені присвоїли їм новий номер – з 27 травня ця група сонячних плям називається AR 3697. У той же день вона спалахнула потужним спалахом X-класу – X2.8, який був спрямований дещо вбік від Землі.

Відтоді вона викинула ще мінімум чотири спалахи X-класу:

29 травня – X1.45.

31 травня – X1.1.

1 червня – два спалахи X1.03 і X1.4.

Крім того, ця область щодня випромінює слабші спалахи класу M та C, які значно слабші.

Однак ці конкретні спалахи нам не загрожували. Перш за все, вони не були спрямовані прямо на нас, а крім того, не було повідомлень про супутній корональний викид маси.



Порівняння групи плям під час попередньої появи і нинішньої / Колаж 24 Каналу / Фото NASA

Можна помітити, що плями дещо зменшилися в розмірі, однак це не означає, що вони стали менш небезпечними. Сонце настільки гігантське, що кожна така пляма може бути більша за Землю в кілька разів.

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Тож чого тепер чекати, коли Сонце повернулося до нас своїм найнебезпечнішим боком? Регіон сонячної плями AR 3697 зараз знаходиться біля центру диска Сонця. Це означає, що будь-які виверження, які продукує пляма, будуть спрямовані в наш бік. Якщо під час одного зі спалахів відбудеться корональний викид маси, то через 1-5 днів (залежно від сили та швидкості руху) земне магнітне поле зіткнеться з зоряною плазмою, розпочавши геомагнітну бурю.