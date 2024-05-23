Нова теорія

Нещодавні дослідження вказують на те, що магнітне поле Сонця зароджується близько до поверхні, а не в глибині зірки, як це припускалося раніше. Це перевертає десятиліттями домінуючу наукову думку, яка вважала, що магнітне поле знаходиться на глибині понад 130 000 миль під поверхнею Сонця. Це також наближає нас до розуміння природи Сонця, яка цікавила вчених з часів Галілея.

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Нові дані вказують на те, що магнітне поле насправді генерується на глибині 20 000 миль під поверхнею Сонця, а це лише 5-10% углиб зорі. Це було виявлено після того, як команда вчених з Північно-Західного університету в США та кількох міжнародних дослідників провела серію складних розрахунків на суперкомп'ютері NASA. Варто зазначити, що це лише початкові результати, і для підтвердження даних потрібні додаткові дослідження.

Магнітне поле Сонця коливається в циклі, який триває 11 років. Під час найсильнішої частини цього циклу на сонячному екваторі утворюються потужні вітри і сонячні плями, а також викиди сонячної речовини, які спричиняють полярне сяйво на Землі. Попередні теорії, які розміщували магнітне поле в глибині Сонця, не могли пов'язати всі ці сонячні явища. Вчені тепер сподіваються, що за умови подальших досліджень вони зможуть використовувати цю теорію не лише для пояснення подій на зорі, але й для більш точного прогнозування часу їх виникнення. Таким чином ми могли б дізнаватися, коли відбудеться спалах, якої сили, і чи зможе він нанести якоїсь шкоди нашій планеті.

Річ у тім, що викиди корональної маси можуть пошкодити наші супутники, які відповідають за зв'язок, перешкоджати радіосигналам, виводити з ладу GPS та інші технології. Найсильніші з них також здатні порушити електропостачання. Хоча здебільшого вони проявляються лише у вигляді видовищних полярних сяйв.

Тож ці результати теоретично можуть бути використані для підготовки нових методів раннього попередження про великомасштабні сонячні спалахи, що потрапляють на Землю. Можливо, колись ми матимемо попередження про сонячні спалахи нарівні з попередженнями про урагани. Дослідження вже продемонструвало деякі цікаві зв'язки між сонячними плямами і магнітною активністю Сонця.