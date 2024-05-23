Новая теория

Недавние исследования указывают на то, что магнитное поле Солнца зарождается близко к поверхности, а не в глубине звезды, как это предполагалось ранее. Это переворачивает десятилетиями доминирующее научное мнение, которое считало, что магнитное поле находится на глубине более 130 000 миль под поверхностью Солнца. Это также приближает нас к пониманию природы Солнца, которая интересовала ученых со времен Галилея.

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Новые данные указывают на то, что магнитное поле на самом деле генерируется на глубине 20 000 миль под поверхностью Солнца, а это всего лишь 5-10% вглубь звезды. Это было обнаружено после того, как команда ученых из Северо-Западного университета в США и нескольких международных исследователей провела серию сложных расчетов на суперкомпьютере NASA. Стоит отметить, что это лишь начальные результаты, и для подтверждения данных нужны дополнительные исследования.

Магнитное поле Солнца колеблется в цикле, который длится 11 лет. Во время самой сильной части этого цикла на солнечном экваторе образуются мощные ветры и солнечные пятна, а также выбросы солнечного вещества, которые вызывают полярное сияние на Земле. Предыдущие теории, которые размещали магнитное поле в глубине Солнца, не могли связать все эти солнечные явления. Ученые теперь надеются, что при условии дальнейших исследований они смогут использовать эту теорию не только для объяснения событий на звезде, но и для более точного прогнозирования времени их возникновения. Таким образом мы могли бы узнавать, когда произойдет вспышка, какой силы, и сможет ли она нанести какой-то вред нашей планете.

Дело в том, что выбросы корональной массы могут повредить наши спутники, которые отвечают за связь, препятствовать радиосигналам, выводить из строя GPS и другие технологии. Самые сильные из них также способны нарушить электроснабжение. Хотя в основном они проявляются только в виде зрелищных полярных сияний.

Поэтому эти результаты теоретически могут быть использованы для подготовки новых методов раннего предупреждения о крупномасштабных солнечных вспышках, попадающих на Землю. Возможно, когда-то мы будем иметь предупреждения о солнечных вспышках наравне с предупреждениями об ураганах. Исследование уже продемонстрировало некоторые интересные связи между солнечными пятнами и магнитной активностью Солнца.