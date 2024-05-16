Исторические геомагнитные бури прошлых выходных, достигшие экстремальной категории G5, вызвали беспокойство относительно потенциального влияния на работу спутников и другой технологической инфраструктуры, рассказывает 24 Канал.

А тем временем На Солнце произошла самая мощная вспышка за 11 лет

Опасения не были напрасными, ведь в результате повышенной активности Солнца на Земле наблюдались проблемы с радиосвязью и другие последствия:

Так, ряд спутников сети космического интернета Starlink компании SpaceX вышли из строя. Это повлияло на качество сети во всем мире.

Кроме того, бури повлияли на работу фермерской техники, которая зависит от GPS, что стало кошмаром для фермеров по всей планете.

В то же время в той же SpaceX заверили впоследствии, что спутники Starlink защищены от такого воздействия и последствия не были серьезными, ведь компания подготовилась к такому развитию событий.

В конце концов такая организация, как Служба спутниковой и информационной поддержки Национально управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) также подтвердила минимальное влияние на свои активы благодаря своевременным предупреждениям и оповещениям.

NOAA Это подразделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которое руководит работой американских спутников наблюдения за окружающей средой.

Прогнозы космической погоды важны, но как их делают?

Доктор Эльсайед Талаат, директор Офиса наблюдений за космической погодой NOAA, в материале для Space.com отметил важность прогнозов космической погоды для предотвращения катастроф.

Подобно прогнозированию погоды на земле, прогнозы космической погоды играют решающую роль в смягчении последствий возможных сбоев. Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) предоставляет постоянные обновления, включая:

предупреждения,

наблюдения,

и предостережения.

Это позволяет энергетическим компаниям и другим заинтересованным сторонам вовремя подготовиться к стихийным бедствиям.

Как эксперты прогнозируют солнечные штормы?

Билл Муртаг, координатор программ Центра прогнозирования космической погоды NOAA отметил, что точность прогнозов космической погоды очень важна и именно она помогла избежать серьезных последствий недавнего шторма.

Несмотря на сложность прогнозирования космической погоды это все же реальная задача. В то же время как и в прогнозировании погоды на Земле, в прогнозировании космической погоды есть свои ограничения. И хотя в этой сфере есть значительный прогресс, это все еще не совершенная наука, и с каждой геомагнитной бури можно многому научиться.

Например, недавнее событие бросило вызов ученым, поскольку происходили непрерывные серии выбросов корональной массы, что привело к усложнению прогнозов.

Мы очень хорошо справились с началом этого шторма. Мы видели несколько выбросов корональной массы и достаточно точно определили время, когда они должны были достичь Земли. От Солнца до Земли 93 миллиона километров, поэтому мы предположили, что они достигнут планеты в течение пяти-семи часов – это довольно хороший прогноз. Мы сказали, что это будет G4 или больше, и все это сработало; все произошло, как и ожидалось,

– рассказал Space.com Билл Муртаг.

Несмотря на успех в прогнозировании недавнего шторма, остаются еще много проблем с предсказанием солнечных бурь и их последствий. Муртаг признал чрезвычайную сложность прогнозирования этих событий, связанных с многочисленными корональными выбросами массы, и отметил постоянные усилия, направленных на улучшение возможностей прогнозирования.

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Забегая вперед, можно сказать, что дальнейшие исследования КВМ обещают улучшить прогнозы последствий этих событий и лучше понять солнечную активность. Поскольку ученые ожидают роста солнечной активности в ближайшие месяцы и годы, уроки, полученные из недавних событий, станут основой для будущих прогнозов, что будет способствовать большей готовности к последствиям солнечных бурь.