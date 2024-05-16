Історичні геомагнітні бурі минулих вихідних, що досягли екстремальної категорії G5, викликали занепокоєння щодо потенційного впливу на роботу супутників та іншої технологічної інфраструктури, розповідає 24 Канал.

А тим часом На Сонці стався найпотужніший спалах за 11 років

Побоювання не були марними, адже внаслідок підвищеної активності Сонця на Землі спостерігалися проблеми з радіозв'язком та інші наслідки:

Так, низка супутників мережі космічного інтернету Starlink компанії SpaceX вийшли з ладу. Це вплинуло на якість мережі в цілому світі.

Крім того, бурі вплинули на роботу фермерської техніки, яка залежить від GPS, що стало кошмаром для фермерів по всій планеті.

Водночас у тій же SpaceX запевнили згодом, що супутники Starlink захищені від такого впливу і наслідки не були серйозними, адже компанія підготувалася до такого розвитку подій.

Зрештою така організація, як Служба супутникової та інформаційної підтримки Національно управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) також підтвердила мінімальний вплив на свої активи завдяки своєчасним попередженням і сповіщенням.

NOAA Це підрозділ Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, який керує роботою американських супутників спостереження за довкіллям.

Прогнози космічної погоди важливі, але як їх роблять?

Доктор Ельсайєд Талаат, директор Офісу спостережень за космічною погодою NOAA, у матеріалі для Space.com наголосив на важливості прогнозів космічної погоди для запобігання катастрофам.

Подібно до прогнозування погоди на землі, прогнози космічної погоди відіграють вирішальну роль у пом'якшенні наслідків можливих збоїв. Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC) надає постійні оновлення, включаючи:

попередження,

спостереження,

та застереження.

Це дає змогу енергетичним компаніям та іншим зацікавленим сторонам вчасно підготуватися до стихійних лих.

Як експерти прогнозують сонячні шторми?

Білл Муртаг, координатор програм Центру прогнозування космічної погоди NOAA зазначив, що точність прогнозів космічної погоди є дуже важливою і саме вона допомогла уникнути серйозних наслідків нещодавнього шторму.

Попри складність прогнозування космічної погоди це все ж реальне завдання. Водночас як і в прогнозуванні погоди на Землі, у прогнозуванні космічної погоди є свої обмеження. І хоч у цій сфері є значний прогрес, це все ще не досконала наука, і з кожної геомагнітної бурі можна багато чого навчитися.

Наприклад, нещодавня подія кинула виклик науковцям, оскільки відбувалися безперервні серії викидів корональної маси, що призвело до ускладнення прогнозів.

Ми дуже добре впоралися з початком цього шторму. Ми бачили кілька викидів корональної маси і досить точно визначили час, коли вони повинні були досягти Землі. Від Сонця до Землі 93 мільйони кілометрів, тому ми припустили, що вони сягнуть планети протягом п'яти-семи годин – це досить хороший прогноз. Ми сказали, що це буде G4 або більше, і все це спрацювало; все сталося, як і очікувалося,

– розповів Space.com Білл Муртаг.

Попри успіх у прогнозуванні нещодавнього шторму, залишаються ще багато проблем з передбаченням сонячних бур та їх наслідків. Муртаг визнав надзвичайну складність прогнозування цих подій, пов'язаних з численними Корональними викидами маси, і наголосив на постійних зусиллях, спрямованих на покращення можливостей прогнозування.

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Забігаючи наперед, можна сказати, що подальші дослідження КВМ обіцяють покращити прогнози наслідків цих подій і краще зрозуміти сонячну активність. Оскільки науковці очікують зростання сонячної активності в найближчі місяці і роки, уроки, отримані з нещодавніх подій, стануть основою для майбутніх прогнозів, що сприятиме більшій готовності до наслідків сонячних бур.