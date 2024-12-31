Чего ждать

28 и 30 декабря никаких выбросов в сторону нашей планеты не было. 29 декабря солнечное пятно AR3939 выбросило небольшую порцию плазмы, но, как и на прошлой неделе, это КВМ не является слишком мощным, чтобы из-за него волноваться, пишет 24 Канал.

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Согласно моделированию ученых, выброс прибудет к нам где-то во второй половине дня 31 декабря, то есть в самый конец года. Ожидается, что он может вызвать небольшую магнитную бурю, которая не должна выйти на пределы G2 . Это умеренный уровень, который характеризуется незначительными сбоями в системах питания на высоких широтах. В Украине это не будет заметно.

. Это умеренный уровень, который характеризуется незначительными сбоями в системах питания на высоких широтах. В Украине это не будет заметно. Но это еще не все, поскольку еще один выброс наблюдался вследствие вспышки класса M3.3, который произошел через 13 часов после X1.1. Оба, похоже, происходят из разных солнечных пятен. Эта вторая КВМ прибудет 1 января и потенциально может поднять силу геомагнитных возмущений до уровня G3. На этом уровне вызовы для технологий могут быть выше, ведь поток солнечных частиц создает значительно больше дополнительных токов, что может вызвать аварийное срабатывание предохранителей и отключение света на севере. Кроме того, спутникам понадобится корректировка орбиты, поскольку из-за раздувания атмосферы они могут просто упасть на планету. Могут возникнуть проблемы со спутниковой навигацией, низкочастотной радионавигацией и радио. Но больше всего мы заметим северные сияния. Не факт, что они дойдут аж до Украины, но вполне возможно, что их смогут увидеть в самых северных точках страны.

Судя по всему, впереди нас ждет еще больше вспышек. Сейчас на солнечном диске есть пять солнечных пятен с магнитными полями смешанной полярности, которые способны вызвать солнечные вспышки от класса M до класса X. Синоптики NOAA оценивают 30% вероятность взрывов класса X в течение дня 31 декабря. Предположительно, этот прогноз будет актуальным и на следующий день. Это означает, что в случае коронального выброса массы в нашу сторону, Земля столкнется с еще одной магнитной бурей где-то в конце недели – 4 или 5 января.