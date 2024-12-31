Чого чекати

28 і 30 грудня жодних викидів у бік нашої планети не було. 29 грудня сонячна пляма AR3939 викинула невелику порцію плазми, але, як і минулого тижня, цей КВМ не є надто потужним, щоб через нього хвилюватися, пише 24 Канал.

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Згідно з моделюванням науковців, викид прибуде до нас десь у другій половині дня 31 грудня, тобто у самий кінець року. Очікується, що він може спричинити невелику магнітну бурю, яка не повинна вийти на межі G2 . Це помірний рівень, який характеризується незначними збоями в системах живлення на високих широтах. В Україні це не буде помітно.

. Це помірний рівень, який характеризується незначними збоями в системах живлення на високих широтах. В Україні це не буде помітно. Але це ще не все, оскільки ще один викид спостерігався внаслідок спалаху класу M3.3, який стався через 13 годин після X1.1. Обидва, схоже, походять з різних сонячних плям. Цей другий КВМ прибуде 1 січня й потенційно може підняти силу геомагнітних збурень до рівня G3. На цьому рівні виклики для технологій можуть бути вищими, адже потік сонячних частинок створює значно більше додаткових струмів, що може викликати аварійне спрацювання запобіжників і вимкнення світла на півночі. Крім того, супутникам знадобиться корегування орбіти, оскільки через роздування атмосфери вони можуть просто впасти на планету. Можуть виникнути проблеми з супутниковою навігацією, низькочастотною радіонавігацією і радіо. Але найбільше ми помітимо північні сяйва. Не факт, що вони дійдуть аж до України, але цілком можливо, що їх зможуть побачити у найпівнічніших точках країни.

Судячи з усього, попереду на нас чекає ще більше спалахів. Наразі на сонячному диску є п’ять сонячних плям із магнітними полями змішаної полярності, які здатні викликати сонячні спалахи від класу M до класу X. Синоптики NOAA оцінюють 30% ймовірність вибухів класу X протягом дня 31 грудня. Імовірно, цей прогноз буде актуальним і наступного дня. Це означає, що у випадку коронального викиду маси в наш бік, Земля зіткнеться зі ще однією магнітною бурею десь наприкінці тижня – 4 чи 5 січня.