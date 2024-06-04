Что ждет Землю

Именно эта область солнечных пятен ответственна за замечательные полярные сияния, мерцающие над большей частью Земли в начале и в середине мая. Впоследствии, когда Солнце продолжало свое движение вокруг оси, пятна развернулись на другую сторону, противоположную от нас, поэтому на какое-то время мы больше не видели сообщений о вспышках и магнитных бурях.

Смотрите также Исследование перевернуло представление ученых о Солнце, потенциально улучшая прогнозы вспышек

AR 3664 называют самой активной группой пятен в текущем солнечном цикле. Дело в том, что Солнце в течение миллиардов лет проходит регулярные 11-летние циклы наращивания и спада активности. Когда она спадает, звезда становится спокойной, но во время наращивания, когда активность направляется к максимуму, мы видим многочисленные темные пятна, магнитные возмущения, вспышки и выбросы корональной массы. AR 3664 также ответственна за несколько вспышек X-класса, в том числе самую мощную в текущем солнечном цикле.

Сейчас пятна AR 3664 несколько изменились, а потому ученые присвоили им новый номер – с 27 мая эта группа солнечных пятен называется AR 3697. В тот же день она вспыхнула мощной вспышкой X-класса – X2.8, которая была направлена несколько в сторону от Земли.

С тех пор она выбросила еще минимум четыре вспышки X-класса:

29 мая – X1.45.

31 мая – X1.1.

1 июня – две вспышки X1.03 и X1.4.

Кроме того, эта область ежедневно излучает более слабые вспышки класса M и C, которые значительно слабее.

Однако эти конкретные вспышки нам не угрожали. Прежде всего, они не были направлены прямо на нас, а кроме того, не было сообщений о сопутствующем корональном выбросе массы.



Сравнение группы пятен во время предыдущего появления и нынешнего / Коллаж 24 Канала / Фото NASA

Можно заметить, что пятна несколько уменьшились в размере, однако это не означает, что они стали менее опасными. Солнце настолько гигантское, что каждое такое пятно может быть больше Земли в несколько раз.

Смотрите также Это событие будут изучать годами: недавние полярные сияния могут быть самыми масштабными за 500 лет

Так чего же теперь ждать, когда Солнце повернулось к нам своей самой опасной стороной? Регион солнечного пятна AR 3697 сейчас находится возле центра диска Солнца. Это означает, что любые извержения, которые продуцирует пятно, будут направлены в нашу сторону. Если во время одной из вспышек произойдет корональный выброс массы, то через 1-5 дней (в зависимости от силы и скорости движения) земное магнитное поле столкнется со звездной плазмой, начав геомагнитную бурю.