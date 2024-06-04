Что ждет Землю
Именно эта область солнечных пятен ответственна за замечательные полярные сияния, мерцающие над большей частью Земли в начале и в середине мая. Впоследствии, когда Солнце продолжало свое движение вокруг оси, пятна развернулись на другую сторону, противоположную от нас, поэтому на какое-то время мы больше не видели сообщений о вспышках и магнитных бурях.
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AR 3664 называют самой активной группой пятен в текущем солнечном цикле. Дело в том, что Солнце в течение миллиардов лет проходит регулярные 11-летние циклы наращивания и спада активности. Когда она спадает, звезда становится спокойной, но во время наращивания, когда активность направляется к максимуму, мы видим многочисленные темные пятна, магнитные возмущения, вспышки и выбросы корональной массы. AR 3664 также ответственна за несколько вспышек X-класса, в том числе самую мощную в текущем солнечном цикле.
Сейчас пятна AR 3664 несколько изменились, а потому ученые присвоили им новый номер – с 27 мая эта группа солнечных пятен называется AR 3697. В тот же день она вспыхнула мощной вспышкой X-класса – X2.8, которая была направлена несколько в сторону от Земли.
С тех пор она выбросила еще минимум четыре вспышки X-класса:
- 29 мая – X1.45.
- 31 мая – X1.1.
- 1 июня – две вспышки X1.03 и X1.4.
- Кроме того, эта область ежедневно излучает более слабые вспышки класса M и C, которые значительно слабее.
Однако эти конкретные вспышки нам не угрожали. Прежде всего, они не были направлены прямо на нас, а кроме того, не было сообщений о сопутствующем корональном выбросе массы.
Сравнение группы пятен во время предыдущего появления и нынешнего / Коллаж 24 Канала / Фото NASA
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Так чего же теперь ждать, когда Солнце повернулось к нам своей самой опасной стороной? Регион солнечного пятна AR 3697 сейчас находится возле центра диска Солнца. Это означает, что любые извержения, которые продуцирует пятно, будут направлены в нашу сторону. Если во время одной из вспышек произойдет корональный выброс массы, то через 1-5 дней (в зависимости от силы и скорости движения) земное магнитное поле столкнется со звездной плазмой, начав геомагнитную бурю.
- Обычно все ограничивается небольшими сбоями в радиосвязи и полярными сияниями. Если вспышка будет сильной, потому что могут повреждаться спутники, выходить из строя GPS, и даже исчезать электроэнергия. Однако такое случается крайне редко.
- Также стоит помнить, что чем сильнее выброс, тем дальше на юг могут дойти полярные сияния. В мае мы наблюдали их в Украине, а по данным ученых, они дошли даже за экватор.