"Мертвий" супутник NASA несподівано випустив потужний імпульс енергії

Дослідники з Університету Кертіна в Австралії виявили щось неймовірне: супутник NASA Relay 2, який вважався "мертвим" із 1967 року, минулого літа раптово видав надзвичайно короткий, але дуже потужний сплеск енергії. Ця подія, зафіксована за допомогою радіотелескопів, викликає більше питань, ніж відповідей, і може відкрити нові способи вивчення космічного сміття.

Команда астрономів на чолі з Кленсі Джеймсом з Університету Кертіна використовувала радіотелескопи Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), коли зафіксувала сигнал, настільки "гучний", що він на мить затьмарив усе інше на нічному небі, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Scientist.

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Ми були дуже схвильовані, думаючи, що, можливо, відкрили новий пульсар чи інший об’єкт,

– розповів Джеймс у інтерв’ю New Scientist.

Цей потужний радіоімпульс тривав лише наносекунду, але його інтенсивність була вражаючою.

Ще більш дивним виявилося те, що джерело сигналу знаходилося так близько до Землі, що не всі телескопи ASKAP могли одночасно сфокусуватися на ньому.

Після аналізу вчені простежили походження імпульсу до давно покинутого супутника NASA Relay 2, який припинив роботу майже 60 років тому. Результати цього відкриття описані в новій статті, що чекає на рецензування.

Що могло викликати сплеск енергії?

Оскільки Relay 2 був неактивним протягом десятиліть, команда Кертіна припускає дві можливі причини цього явища.

Перша – зіткнення з якимось об’єктом у космосі, що могло спровокувати потужний сплеск енергії.

– зіткнення з якимось об’єктом у космосі, що могло спровокувати потужний сплеск енергії. Друга – накопичення електрики всередині супутника протягом багатьох років, що призвело до так званого "електростатичного розряду", тобто величезного викиду енергії.

Як зазначила астрофізикиня Карен Аплін з Університету Брістоля в інтерв’ю New Scientist, велика кількість космічного сміття на орбіті Землі робить неможливим точне визначення причини, адже в 1960-х роках, коли Relay 2 був активним, ця проблема ще не була такою гострою.

Аплін, яка не брала участі в дослідженні, додала, що подібні радіосигнали можуть стати новим методом для вивчення електростатичних розрядів у космосі, особливо в умовах зростання кількості дрібних супутників з обмеженим захистом від таких явищ.

А тим часом на небі з'явилася нова зоря завдяки вибуху наднової в нашій галактиці. Астрономи зафіксували наднову V462 Lupi у сузір'ї Вовка, яка стала видимою неозброєним оком.