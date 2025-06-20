Наднова V462 Lupi стала видимою на Землі

У сузір'ї Вовка зафіксовано наднову зорю, яка тимчасово стала однією з найяскравіших точок нічного неба. Астрономи назвали її V462 Lupi. Спалах, спричинений зоряним вибухом, став настільки потужним, що зоря збільшила свою яскравість у 4 мільйони разів – її видно навіть без телескопа, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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12 червня астрономи з обсерваторії наднових в Університеті штату Огайо (All-Sky Automated Survey for Supernovae) вперше помітили нове світило, що тоді мало зоряну величину +8,7. На той момент воно було надто тьмяним, щоб його можна було побачити неозброєним оком. Проте вже за кілька днів яскравість V462 Lupi продовжила зростати, і 18 червня зоря досягла зоряної величини +5,7 – цього достатньо, аби бути помітною для людського ока без оптичних приладів.

Зверніть увагу: в астрономії менше число означає більшу яскравість об'єкта. Таким чином +5,7 є яскравішим показником, ніж +8,7.

Протягом перших днів після виявлення об’єкт мав кілька тимчасових назв, серед яких AT 2025nlr, ASASSN-25cm і N Lup 2025. Остаточне підтвердження природи явища надав астроном Юсуке Тампо, який проаналізував світло від об’єкта і дійшов висновку, що це класична наднова – тип зоряного вибуху, який виникає в подвійних зоряних системах. У таких системах білий карлик накопичує матерію від своєї зорі-партнера, і коли тиск досягає критичної межі – відбувається вибух.



Де шукати нову зорю V462 Lupi / Фото IAU/Wikimedia

Де й коли видно нову зорю

Хоча сузір’я Вовка розташоване в південній частині неба, наднову V462 Lupi вдалося побачити і в Північній півкулі – зокрема, її фіксували від 33 до 47 градуса північної широти. Україна розташована від 44 до 52 градуса. Це означає, що зорю можна спостерігати від Севастополя до Кривого Рогу й Запоріжжя.

Найкраще зорю спостерігати одразу після заходу Сонця, низько над південним горизонтом.

Очікується, що найближчими днями зоря може стати ще яскравішою, однак згодом світло почне тьмяніти. Тому для точного спостереження краще використовувати телескоп або бінокль, особливо якщо ви перебуваєте у північніших широтах.

Класичні наднові, які видно неозброєним оком, трапляються рідко. І навіть тоді їх яскравість часто межує з порогом, який може уловити людське око. Деякі подібні явища є повторюваними. Наприклад, зоря T Coronae Borealis повертається на небосхил приблизно кожні 80 років – її саме очікують в найближчі місяці. Проте з V462 Lupi ситуація інша – це її перша відома поява, тому поки що неясно, чи з’явиться вона знову і коли саме це може статись.