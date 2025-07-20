У Росії чиновників змушують перейти на месенджер, який контролюється спецслужбами, – розвідка

Влада в Росії дедалі активніше намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням. Тепер чиновникам наказали перейти на месенджер Max, який контролюють російські спецслужби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Як Росія контролює месенджери?

Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити механізми обмеження використання іноземного програмного забезпечення, зокрема месенджерів, створених у країнах, які у Росії вважаються "недружніми".

Під особливою увагою опинився WhatsApp, що належить компанії Meta (вона визнана у Росії екстремістською). Тепер месенджер розглядається як один із головних кандидатів на потенційне блокування.

Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним,

– додали в СЗР.

На тлі підготовки до обмежень влада вже створила нову платформу – месенджер Max від компанії VK. За даними розвідки, усім російським чиновникам вже наказали перейти на Max.

Цікаво, що застосунок має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача. Він також не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – тобто йдеться про ознаки, характерні для шкідливого програмного забезпечення.

Усі зібрані дані автоматично надсилаються на сервери, пов'язані з VK, яка, за даними відкритих джерел, підконтрольна російським спецслужбам.