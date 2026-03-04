Meta тестує ШІ-чат, який допомагатиме вам витрачати ваші гроші

Meta почала тестувати нову функцію покупок у своєму AI-чаті для користувачів у США. Інструмент показує добірки товарів із цінами, описами та посиланнями на бренди, що може стати новим способом монетизації штучного інтелекту.

Компанія Meta тестує новий інструмент для онлайн-шопінгу в межах свого сервісу Meta AI. Частина користувачів у США вже бачить у вебверсії чат-бота нову функцію для пошуку товарів. Про це пише Bloomberg.

Як Meta планує заробляти на AI?

Йдеться про формат, у якому під час запитів про покупки бот формує карусель із рекомендованими продуктами. Користувачам показують зображення товарів разом із короткою інформацією про бренд, сайт продавця та ціну. Крім того, система додає стислий список причин, чому саме ці позиції були запропоновані.

Таким чином Meta намагається відповісти на зміну поведінки користувачів, які дедалі частіше використовують AI-інструменти для пошуку інформації та порівняння товарів. Якщо раніше люди зверталися до традиційних пошукових систем або маркетплейсів, то тепер першим кроком усе частіше стає чат-бот.

Подібні механіки вже тестують і конкуренти – зокрема OpenAI та Google. Вони також експериментують із форматами, що поєднують AI-відповіді з комерційними пропозиціями, включно зі спонсорованими розміщеннями.

Причина очевидна: у розвиток штучного інтелекту інвестують сотні мільярдів, а потенційно й трильйони доларів. Компаніям потрібно довести, що ці інструменти здатні приносити дохід, а не лише привертати увагу аудиторії.

Як пише Socialmedia today, сучасні AI-системи можуть генерувати розгорнуті відповіді, імітуючи людське спілкування, завдяки величезним обчислювальним ресурсам. Для забезпечення такої роботи у великих масштабах необхідні потужні дата-центри, а це означає постійне зростання витрат.

Meta, зі свого боку, заявила про намір інвестувати 600 мільярдів доларів у розвиток AI-інфраструктури у США протягом найближчих трьох років. За такого рівня вкладень компанії необхідно чітко окреслити шлях до прибутковості.

Реклама в чат-ботах виглядає логічним варіантом монетизації. Водночас це може вплинути на довіру користувачів, якщо рекомендації сприйматимуться як упереджені на користь платних партнерів.

Формат каруселі з кількома варіантами товарів може частково зменшити цей ризик, адже користувач отримує вибір, а не одну виділену пропозицію. Проте баланс між комерцією та довірою до AI-відповідей залишатиметься ключовим викликом.

Для Meta запуск шопінг-функцій у чаті може стати одним із перших реальних кроків до перетворення зростаючої популярності AI на стабільне джерело доходу.