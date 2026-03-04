Компания Meta тестирует новый инструмент для онлайн-шопинга в рамках своего сервиса Meta AI. Часть пользователей в США уже видит в веб-версии чат-бота новую функцию для поиска товаров. Об этом пишет Bloomberg.

Как Meta планирует зарабатывать на AI?

Речь идет о формате, в котором во время запросов о покупках бот формирует карусель с рекомендованными продуктами. Пользователям показывают изображения товаров вместе с краткой информацией о бренде, сайт продавца и цену. Кроме того, система добавляет краткий список причин, почему именно эти позиции были предложены.

Таким образом Meta пытается ответить на изменение поведения пользователей, которые все чаще используют AI-инструменты для поиска информации и сравнения товаров. Если раньше люди обращались к традиционным поисковым системам или маркетплейсам, то теперь первым шагом все чаще становится чат-бот.

Подобные механики уже тестируют и конкуренты – в частности OpenAI и Google. Они также экспериментируют с форматами, сочетающие AI-ответы с коммерческими предложениями, включая спонсируемыми размещениями.

Причина очевидна: в развитие искусственного интеллекта инвестируют сотни миллиардов, а потенциально и триллионы долларов. Компаниям нужно доказать, что эти инструменты способны приносить доход, а не только привлекать внимание аудитории.

Как пишет Socialmedia today, современные AI-системы могут генерировать развернутые ответы, имитируя человеческое общение, благодаря огромным вычислительным ресурсам. Для обеспечения такой работы в больших масштабах необходимы мощные дата-центры, а это означает постоянный рост расходов.

Meta, со своей стороны, заявила о намерении инвестировать 600 миллиардов долларов в развитие AI-инфраструктуры в США в течение ближайших трех лет. При таком уровне вложений компании необходимо четко очертить путь к прибыльности.

Реклама в чат-ботах выглядит логичным вариантом монетизации. В то же время это может повлиять на доверие пользователей, если рекомендации будут восприниматься как предвзятые в пользу платных партнеров.

Формат карусели с несколькими вариантами товаров может частично уменьшить этот риск, ведь пользователь получает выбор, а не одно выделенное предложение. Однако баланс между коммерцией и доверием к AI-ответам будет оставаться ключевым вызовом.

Для Meta запуск шопинг-функций в чате может стать одним из первых реальных шагов к превращению растущей популярности AI в стабильный источник дохода.