Журналист BBC провел простой эксперимент, который выявил серьезную проблему современных AI-систем, в частности ChatGPT и Google. Он за 20 минут смог заставить системы поверить, что является чемпионом мира по поеданию хот-догов. Об этом пишет BBC.
Как AI-чатботы начали распространять фейки?
Секрет оказался очень простым – журналист опубликовал один специально подготовленный блог-пост на личном сайте. После этого AI-модели начали воспринимать эту информацию как достоверный факт и повторять ее в ответах.
Подобная проблема была обнаружена не только в ChatGPT, но и в Google Gemini и AI-обзорах Google Search.
Проблема возникает тогда, когда чатботы ищут информацию в интернете в режиме реального времени. Вместо проверки большого количества источников система иногда полагается только на одну веб-страницу или публикацию в соцсетях.
Эксперт по SEO и AI-поиску Лили Рэй объясняет, что такие системы слишком легко манипулировать. "Вы должны считать, что вас вводят в заблуждение, пока не появятся лучшие системы защиты", – отмечает она.
По ее словам, проблема в том, что AI часто выдает один готовый ответ, и пользователи воспринимают его как абсолютную правду.
Как это выглядит на практике
Во время эксперимента журналиста BBC система поверила в вымышленный факт о "чемпионстве" в соревнованиях по поеданию хот-догов. В других тестах исследователи смогли заставить системы выдавать ложную информацию о различных темах – от спорта до финансов.
Более того, похожие манипуляции работают и в более серьезных сферах, включая:
- медицинскими советами;
- финансовыми рекомендациями;
- новостными обобщениями.
Признает ли проблему Google?
После расследования BBC компания Google обновила свои правила в отношении спама. Теперь попытки манипуляции AI-ответами официально считаются нарушением политик.
Сайты, которые искусственно продвигают ложную информацию для влияния на AI-ответы, могут быть снижены в ранжировании или полностью удалены из результатов поиска. В то же время эксперты отмечают, что этого недостаточно. Даже после изменений политик исследователи смогли повторить подобные манипуляции, заставив систему верить в другие вымышленные факты.
Как пишет Digitaltrends, на конференции Google I/O 2026 компания активно продвигала новую модель поиска, где AI отвечает пользователям вместо классического списка сайтов. Но эксперты предупреждают: если система легко поддается манипуляциям, это может сделать новый формат поиска менее надежным, чем традиционный.
Исследователи отмечают, что пока технология не станет более защищенной, пользователям стоит относиться к ответам AI осторожно.
Специалисты подчеркивают, что AI может быть полезным инструментом, но не источником окончательной истины.