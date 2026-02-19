Проект смарт-часов Meta обсуждается не впервые. Еще в 2021 году изображение устройства появилось в утечке из приложения Ray-Ban Stories. Впоследствии сообщалось, что разработку приостановили, а позже – что ее возобновили. Об этом пишет 9to5mac.

Станут ли часы Meta частью новых смартокуляров?

В прошлом году компания так и не представила новинку, однако издание The Information сообщает, что запуск может состояться до конца 2026 года.

Аналитики предполагают, что часы не будут позиционироваться как конкурент Apple Watch. Вместо этого они могут стать аксессуаром для будущих смартокуляров Meta с дисплеем. Такой сценарий выглядит логичным, учитывая стратегию компании, которая все больше фокусируется на умных очках как основном носимом формате для работы с искусственным интеллектом.

Как пишет The Verge, технический директор Meta Эндрю Босворт ранее упоминал, что нейронный браслет, представленный вместе с очками Ray-Ban Meta, в будущем может интегрироваться в формфактор часов. Речь идет об устройстве, способном считывать сигналы мышц для управления интерфейсом без физического прикосновения.

По оценкам экспертов, логичным шагом стало бы одновременное представление нового поколения очков Ray-Ban с дисплеем и смарт-часов со встроенными нейрофункциями. Это позволило бы Meta расширить экосистему и предоставить разработчикам инструменты для создания приложений под новую платформу.

Таким образом, новые часы Meta могут больше напоминать фитнес-трекер или контроллер для очков, чем универсальные смарт-часы в стиле Apple. Для команды в Купертино они вряд ли станут серьезной угрозой. В то же время ситуация может кардинально измениться, если Apple представит собственные умные очки – тогда конкуренция перейдет в новую плоскость.