Meta тихо запустила новий застосунок Forum – це суміш Reddit, Quora і Facebook

Meta без зайвого шуму випустила новий застосунок Forum для iPhone. Сервіс поєднує елементи Reddit, Quora та Facebook Groups, але головна ставка тут – не лише на алгоритми, а й на "реальних людей".

Компанія Meta без офіційного анонсу почала тестування нового застосунку Forum. Першими на нього звернули увагу журналіст Метт Навара та видання Engadget. Застосунок уже доступний для частини користувачів iPhone через App Store, хоча поки працює не на всіх ринках.

Чому Meta запускає ще одну соцмережу?

Судячи з опису, Forum задуманий як окремий простір для "глибших дискусій, справжніх відповідей і спільнот, які вам важливі". По суті, сервіс намагається поєднати механіки Reddit, Quora та класичних Facebook Groups.

Користувачі можуть ставити питання, публікувати теми для обговорення й отримувати відповіді від учасників різних груп у Facebook. Система автоматично підтягує контент на основі раніше обраних інтересів користувача.

Ставка на "живі" відповіді замість AI-контенту

Одним із головних меседжів Meta стало прагнення зробити акцент саме на відповідях від реальних людей. Компанія прямо підкреслює, що Forum створений для живого спілкування, а не для потоку автоматично згенерованого AI-контенту, який дедалі активніше заповнює інтернет.

Втім, без штучного інтелекту сервіс теж не обійдеться. У Forum вбудований AI-помічник, який допомагає знаходити релеванті відповіді після запиту користувача. Крім того, Meta інтегрувала окремий AI-інструмент для адміністраторів груп.

Як пише Mashable, Meta позиціонує Forum не лише як платформу для користувачів, а й як новий інструмент для керування спільнотами. Адміністратори груп отримають AI-асистента для модерації контенту, керування публікаціями та підтримки активності всередині спільнот.

Це може стати ще одним кроком компанії у розвитку екосистеми Facebook Groups, які останніми роками залишаються одними з найактивніших елементів платформи. На тлі падіння популярності традиційної стрічки новин саме групи дедалі частіше стають головним джерелом обговорень і користувацького контенту у Facebook.

Meta продовжує експерименти з новими форматами

Представник Meta у коментарі для Engadget підтвердив, що Forum наразі перебуває на етапі тестування.

"Ми публічно тестуємо багато нових продуктів, щоб зрозуміти, що люди вважають цікавим і корисним для свого досвіду використання наших застосунків", – заявив представник компанії.

Поява Forum добре вписується в нинішню стратегію Meta, яка активно шукає нові формати взаємодії між користувачами. Компанія одночасно розвиває AI-сервіси, месенджери, короткі відео та інструменти для спільнот, намагаючись утримати користувачів усередині власної екосистеми.

При цьому Forum виглядає як спроба повернути інтерес до тематичних обговорень і платформ із більш "людським" контентом – особливо на фоні зростання популярності Reddit та втоми користувачів від безкінечного AI-спаму в соцмережах і пошукових системах.