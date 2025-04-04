У компанії Meta можуть відібрати два її сервіси внаслідок антимонопольної справи

Антимонопольна справа проти Meta набирає обертів. Це може призвести до того, що компанія втратить контроль над своїми популярними сервісами Instagram та WhatsApp. Судовий процес, ініційований Федеральною торговою комісією (FTC), має на меті оскаржити придбання цих платформ у 2012 та 2014 роках відповідно.

Meta може розлучитися з Instagram і WhatsApp

Судовий розгляд за позовом, уперше поданим у грудні 2020 року, призначено на 14 квітня 2025 року. FTC стверджує, що придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році були спрямовані на нейтралізацію конкурентів Meta, а не на чесну конкуренцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Згідно з висновком окружного суду США від 2024 року, внутрішні комунікації показують, що до 2012 року Цукерберг нервував через Instagram. Він описував Facebook як "дуже відсталий" і казав, що йому "дуже страшно" від того, як швидко зростає Instagram. Засновник компанії висловив думку, що Meta, яка на той час ще не змінила свою назву, повинна "подумати про те, щоб заплатити багато грошей", оскільки Instagram має функції та імпульс, яких бракує Facebook.

За тодішніми словами Цукерберга, придбання Instagram та інших стартапів допоможе Meta "нейтралізувати потенційного конкурента" й захистити основні сценарії використання від втрати.

У Meta також побоювалися, що месенджери можуть перетворитися на повноцінні соціальні мережі, як це сталося в Азії з такими сервісами, як LINE і WeChat. Один з керівників Meta буквально сказав, що ідея перетворення WhatsApp на соціальну мережу "не дає йому спати щоночі".

Якщо суд стане на бік FTC, Meta може бути змушена відділити як Instagram, так і WhatsApp від свого бізнесу, що стане величезним потрясінням не лише для компанії, але й для всього ландшафту соціальних мереж.

Попри це виграти справу буде непросто, адже для цього FTC потрібно буде довести, що стратегія Meta безпосередньо шкодила конкуренції або споживачам, а це висока планка. До того ж, як пише The Wall Street Journal, Цукерберг особисто подався в лобізм і вже тричі відвідував Білий дім з моменту повернення туди Трампа. Хоча раніше ці двоє ворогували, а новий президент навіть погрожував посадити Цукерберга до в'язниці, зараз директор Meta всіляко догоджає Трампу, жертвує йому гроші, а також знімає відео й роздає інтерв'ю, в яких розказує про свої невимовні страждання при Байдені. Якщо він досягне успіху, це може допомогти врегулювати позов на користь Meta і залишити Instagram та WhatsApp у складі компанії.